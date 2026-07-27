Компания 'Генерал Черешня' получила лицензию на частную ПВО

Один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине, компания "Генерал Черешня", присоединилась к государственному проекту "Частная ПВО", получила соответствующую лицензию и запускает новые продукты в этом направлении.

Это будет решение полного цикла для защиты частных объектов и объектов критической инфраструктуры: у компании есть собственные пилоты, мобильные группы, а также системы противодействия вражеским дронам.

Система частной ПВО "Генерал Черешня" строится на собственных продуктах компании:

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фронтовый перехватчик "Генерал Черешня AIR";

фронтовой перехватчик "Генерал Черешня SPEED";

антишахедная платформа "Генерал Черешня BULLET".

Компания активно интегрирует в перехватчики дистанционный запуск и управление, а также системы донаведения.

Компания подчеркивает, что частная ПВО не действует самостоятельно, а является частью общей системы под управлением Воздушного командования Воздушных Сил ВСУ.

Кроме того, "Генерал Черешня" предлагает образовательные услуги для компаний, планирующих создание собственных групп защиты. Это будет углубленная программа подготовки для пилотов других компаний на базе "Академии Генерал Черешня". Уже несколько крупных предприятий сотрудничают с "Генерал Черешня" в этом направлении.

Кроме того, компания готова постоянно поставлять свою продукцию другим частным ПВО и предоставлять лучшие и новейшие технологические решения. "Генерал Черешня" подчеркивает, что готова обучать, помогать и полностью обеспечить всеми необходимыми средствами для защиты неба от вражеских целей.

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