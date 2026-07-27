Большинство российских терактов сорвались благодаря контрразведке СБУ, - эксперт

Абсолютное большинство терактов, которые РФ ежедневно готовит в Украине, проваливаются благодаря упреждающим действиям контрразведки СБУ. Об этом пишет политолог, военнослужащий Кирилл Сазонов.

Политолог считает, что в отсутствие прорывов на фронте единственный шанс для РФ – попытаться расшатать Украину изнутри.

"Россияне вкладывают огромные средства и пробуют применять новые схемы. От найма школьников до подбрасывания военным "бургер с взрывчаткой". Но Служба срывает абсолютное большинство планов еще до момента их реализации, ведь особенность контрразведки СБУ заключается в работе на опережение", – пишет Сазонов.

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Эксперт подчеркивает, что современная война вышла за пределы окопов, и контрразведка становится одним из ключевых элементов национальной безопасности.

"Перед зимой Россия точно попытается усилить удары по мирному населению и инфраструктуре, вербуя новых наводчиков. Значение контрразведки в таких условиях трудно переоценить. Нынешний глава СБУ Александр Поклад известен именно как контрразведчик. И с ним во главе Служба, очевидно, будет уделять этому направлению еще больше внимания", – отмечает политолог.

"Служба доказала, что эффективная контрразведка способна не только реагировать на угрозы, но и формировать правила игры. Это одно из тех направлений, где Украина уже сегодня накапливает опыт, который внимательно изучают спецслужбы других государств", – резюмирует Сазонов.

Напомним, ранее стало известно, что в Чернигове СБУ задержала завербованную, которая передала военным бургеры из "Макдональдса" со взрывчаткой.

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