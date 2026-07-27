Красная рыба получится сочной и нежной, если выполнять правила.

Лосось, форель, семга, да и любая красная рыба очень полезна для организма. Из-за большого количества белка, жирных кислот омега-3 и витамина D диетологи называют красную рыбу одним из самых важных продуктов для ежедневного рациона человека. Для того, чтобы извлечь максимум пользы, нужно знать, как приготовить красную рыбу, чтобы она была сочной.

Как лучше всего жарить красную рыбу - секрет нежности и сочности

Для того, чтобы у вас получилась идеальная красная рыба на сковороде тушеная или жареная, необходимо соблюсти несколько правил. Первое из них - сначала обжарить продукт на сильном огне с двух сторон не дольше двух-трех минут, затем убавить огонь и готовить 3-5 минут, и всегда использовать маринад или сливки.

На хорошо разогретой сковороде пары рыбы будут "запечатываться" сразу, что позволит сделать аппетитную корочку, а мясо не распадется на волокна в процессе готовки. Предварительный маринад или добавление сливок в процессе жарки - гарантия сочности красной рыбы.

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Две самых частных причины, почему форель, семга или лосось становятся сухими - это длительная готовка при высокой температуре и неправильная толщина стейков. Нарезать их нужно по 2-3 см в ширину.

Как приготовить красную рыбу на сковороде со сливками - рецепт

Это прекрасный способ, как приготовить красную рыбу на сковороде в соусе со сливками и специями - вы потратите не больше 8-10 минут, зато получите шикарный обед или ужин.

Ингредиенты:

600 граммов филе лосося;

2 ст.л горчицы в зернах;

200 мл 35% сливок;

4 ст.л оливкового масла;

соль, перец, итальянские травы.

Вылить сливки в миску, добавить горчицу и специи, перемешать. Филе лосося вымыть, обсушить бумажными полотенцами. Выложить на разогретую сковороду, смазанную оливковым маслом. Обжарить на сильном огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Залить рыбу соусом, убавить огонь и тушить две минуты без крышки. По истечение этого времени подать красную рыбу с соусом к столу, дополнительно украсив петрушкой или укропом по желанию.

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