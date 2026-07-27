Мертвая звезда 'стреляет' со скоростью 32 млн км/ч: ученые ищут объяснение

Космический телескоп "Хаббл" сделал захватывающее открытие.

Астрономы при помощи телескопа "Хаббл" смогли наблюдать взрыв звезды в Млечном пути, в результате которого образовались "космические пули". Как пишет geekweek, это событие получило название V445 Puppis. На сегодняшний день, это единственное известное явление "гелиевой новой" в галактике.

"Хаббл" был направлен на космический взрыв V445 Puppis, который наблюдался в 2000 году, чтобы изучить этот уникальный объект. Наблюдения продолжаются уже более двух десятилетий, но многие загадки остаются неразгаданными. Отчасти это связано с пылевыми облаками, окружающими новую звезду. Однако, кое-что и прояснилось.

Наблюдения показали, что из галактики V445 Puppis вылетают космические снаряды, разгоняющиеся до невероятных 32 миллионов км/ч. Это скопления газа, потенциально богатые кислородом. Хотя происхождение этих снарядов остается загадкой. Предполагается, что они образовались после взрыва, но снаряды такого типа не наблюдались ни в одном другом новом объекте.

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В этом явлении участвуют белые карлики, или мертвые звезды. Вероятно, они возникают после отрыва вещества, богатого гелием, но бедного водородом. В результате образуется редкая гелиевая звезда.

Причины этого галактического извержения оставались неразгаданной тайной в течение 25 лет. Теперь ученые предположили, что гелиевая новая появляется в результате процесса, когда белый карлик (очень плотный остаток умершей звезды) своей гравитацией сорвал и поглотил вещество соседней гелиевой звезды-компаньона.

Космический телескоп "Хаббл"

Это фактически космическая обсерватория, которая находится на орбите уже несколько десятилетий. Она позволяет проводить уникальные наблюдения. Одно из них – наблюдение за "космическими пулями", движущимися с невероятной скоростью.

Другие открытия телескопа "Хаббл"

Напомним, что благодаря телескопу астрономы смогли увидеть, как известная комета ATLAS распалась на несколько фрагментов после того, как прошла вблизи Солнца. При этом "Хаббл позволил сделать снимки именно в момент распада.

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