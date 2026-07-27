Остались без заработка: эксперт объяснил, кому больше всего вредит блокада портов

Украине придется вернуться к логистике 2022 года, считает эксперт.

Блокада Россией портов Большой Одессы уже больно ударила по украинским аграриям, которые являются одним из главных источников валютных поступлений для Украины. Закупочные цены на зерно обвалились в несколько раз, сообщил УНИАН основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"Вместо ожидаемых 250–300 долларов за тонну пшеницы аграриям предлагают максимум 70–80 долларов. В некоторых местах – 100 долларов за тонну. То есть цена составляет 3 500–4 800 гривень за пшеницу в зависимости от места и качества. А планировали они продавать по 10–12 тысяч гривень", – сказал Леушкин.

По его словам, Украине придется вернуться к логистике 2022 года и перевозить зерно через Польшу, Румынию и дунайские порты. Однако на этот раз ситуация будет сложнее, ведь европейские страны вряд ли согласятся беспрепятственно пропускать большие объемы украинского зерна.

Видео дня

"В 2022 году все вывозили через Польшу и Румынию. Это привело к тому, что на границе с Польшей начались протесты. Тогда они какое-то время пропускали эти грузы, а потом поляки их заблокировали. На этот раз они уже просто не пропустят пшеницу", – отметил Леушкин.

В то же время он подчеркнул, что за последние четыре года инфраструктура на Дунае значительно развилась. В частности, увеличились мощности портов Измаила, улучшилась дорожная инфраструктура и появились дополнительные логистические возможности через Молдову и румынскую Констанцу. Впрочем, даже это направление имеет серьезные ограничения.

"Сейчас в Дунае нет воды. Придётся ждать дождей, иначе этот вопрос не решить. Чтобы Дунай как-то заработал", – добавил эксперт.

Леушкин пояснил, что в настоящее время мелководье не позволяет загружать крупные суда, что резко повышает себестоимость перевозок.

Остановка морского экспорта из Украины – последние новости

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко рассказывал, что из-за остановки экспорта аграрной продукции из Украины по морю в результате атак российских оккупантов фермеры несут существенные убытки. Тогда сообщалось, что ситуация может стать критической через 2–3 месяца.

Ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий сообщил, что суда перестали заходить в морские порты Украины. Впрочем, министр заверил, что о блокаде морского экспорта пока речь не идет.

Вас также могут заинтересовать новости: