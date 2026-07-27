Даже iPhone и Samsung: эти 13 смартфонов лучше обходить стороной в 2026 году

Причины различаются: одни смартфоны получили низкие оценки в обзорах, другие уже почти лишились поддержки, а некоторые известны аппаратными проблемами.

Выбор смартфона сегодня огромен: от доступных моделей для базовых задач до мощных флагманов, способных запускать игры уровня AAA. Однако эксперты предупреждают, что далеко не все телефоны стоит рассматривать к покупке в 2026 году.

Портал SlashGear выбрал моделей 13 смартфонов, от покупки которых лучше отказаться. Причины различаются: одни устройства получили низкие оценки в обзорах, другие уже почти лишились программной поддержки, а некоторые известны аппаратными проблемами или слабой ремонтопригодностью.

Samsung Galaxy S23 Ultra или старее

Ультрафлагман Samsung 2023 года до сих пор остается мощным устройством, но в скором времени он получит One UI 9.0 (Android 17) в качестве последнего крупного обновления. Патчи безопасности будут выходить лишь до 2028 года.

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Эксперты советуют обратить внимание на Galaxy S24 Ultra, который будет получать обновления значительно дольше – ориентировочно до 2031 года. Покупка S23 Ultra оправдана только в том случае, если вы не планируете пользоваться им после 2028-го или готовы установить кастомную прошивку.

Старые складные смартфоны Samsung

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, а также Fold 4, Flip 4, Fold 5 и Flip 5 тоже попали в список нежелательных покупок. Первые модели уже практически лишились поддержки, а более новые перестанут обновляться через пару лет.

Кроме того, специалисты напоминают, что складные смартфоны по-прежнему страдают от детских болезней технологии. Владельцы регулярно жалуются на появление трещин вдоль линии сгиба, проблемы с внутренним дисплеем, защитной пленкой и шарниром.

Samsung Galaxy S25 Edge

Ультратонкий Galaxy S25 Edge толщиной всего 5,8 мм впечатляет дизайном, однако столь компактный корпус потребовал серьезных компромиссов.

Главным недостатком называют слабую автономность. Кроме того, смартфон лишился отдельного телеобъектива, а ценник $1100 делает покупку еще менее привлекательной. Эксперты считают, что тонкие смартфоны станут удачным выбором лишь после появления более емких аккумуляторов нового поколения.

iPhone Air

Похожая ситуация сложилась и с новым iPhone Air. Несмотря на прочный титановый корпус и рекордную толщину около 5,6 мм, смартфон получил небольшую батарею, которая с трудом доживает до вечера, упрощенную камеру и проблемы с охлаждением.

Еще один недостаток – использование всего одного динамика вместо полноценной стереосистемы, что заметно при просмотре видео в горизонтальном режиме.

iPhone X и iPhone 11

Старые телефоны Apple по-прежнему способны выполнять большинство повседневных задач, но их программная поддержка подошла к концу.

Линейка iPhone X уже не получит iOS 27, а для iPhone 11 это обновление станет последним. После окончания поддержки их владельцы столкнутся с потерей новых функций, несовместимостью приложений и уязвимостями безопасности. Поэтому если нужен подержанный iPhone, специалисты рекомендуют начинать как минимум с iPhone 12.

iPhone 16

Хотя iPhone 16 появился сравнительно недавно, эксперты советуют либо доплатить за iPhone 17, либо дождаться выхода следующего поколения.

Причина в том, что iPhone 17 впервые в базовой серии получил дисплей с частотой 120 Гц, увеличенную батарею, улучшенную селфи-камеру, более прочное защитное стекло и новый энергоэффективный модем. Кроме того, уже ходят слухи, что iPhone 18 получит 12 ГБ ОЗУ, а продвинутые функции Apple Intelligence будут доступны только моделям с таким объемом ОЗУ.

Moto G (2025)

Бюджетный Moto G (2025) чаще всего критикуют за слабый процессор и экран с HD+ разрешением, а его программная поддержка завершится уже в конце 2027 года.

По мнению экспертов, если увеличить бюджет всего на 100 долларов, можно приобрести гораздо более удачный смартфон с лучшими характеристиками и более длительным сроком поддержки.

Google Pixel 10

Линейка Pixel в последние годы регулярно сталкивается с программными проблемами. Например, после обновления в апреле 2026 года владельцы массово жаловались на резкое увеличение расхода аккумулятора, сбои беспроводных подключений и неполадки камер.

Кроме того, смартфон уже находится на пороге смены поколения, поэтому многим пользователям имеет смысл дождаться выхода Pixel 11.

Google Pixel 6

Если хочется сэкономить и купить более старый Pixel, эксперты рекомендуют начинать как минимум с Pixel 7. Недавно Google завершила жизненный цикл Pixel 6, то есть он больше не будет получать новые функции и ежемесячные патчи безопасности.

Теоретически смартфон можно перевести на LineageOS, но в таком случае пользователь потеряет часть фирменных опций Google, включая некоторые возможности искусственного интеллекта, встроенные в систему.

Google Pixel 10 Pro Fold

Складной Pixel тоже не рекомендуется к покупке. Помимо традиционных для форм-фактора недостатков – хрупкого внутреннего дисплея и чувствительного к пыли шарнира – эксперты считают, что смартфон уступает конкурентам по соотношению цены и возможностей.

Дополнительные вопросы вызвали тесты на прочность. Во время испытаний блогера JerryRigEverything, смартфон сломался при попытке согнуть его в обратную сторону, после чего аккумулятор загорелся.

Смартфоны OnePlus

Отдельное предупреждение касается всех смартфонов OnePlus. Дело не в качестве устройств, а в изменениях внутри компании. Бренд официально объявил об уходе с западного рынка, а всех пользователей переведут с фирменной оболочки OxygenOS на ColorOS от Oppo.

Эксперты опасаются, что в будущем производитель может уделять меньше внимания выпуску обновлений безопасности для пользователей за пределами Азии. Поэтому тем, кто покупает смартфон на длительный срок, рекомендуют присмотреться к альтернативным брендам.

Trump Phone

"Американский" смартфон Трампа за $499 похож на ребрендинг тайваньского смартфона HTC U24 Pro, хотя изначально заявлялось о полностью американской разработке.

По мнению обозревателей, за аналогичные деньги на рынке можно найти значительно более удачные смартфоны.

Nothing Phone (3)

Замыкает список Nothing Phone (3). Хотя сам по себе смартфон нельзя назвать плохим, обзорщики называют его одним из самых слабых устройств компании по соотношению цены и возможностей.

Главная проблема – крайне низкая ремонтопригодность. Специалисты iFixit оценили модель всего в 3 балла из 10, назвав ее настоящим "кошмаром для ремонта". Чтобы добраться до большинства компонентов, приходится снимать множество защитных пластин, откручивать скрытые винты и разбирать несколько внутренних слоев корпуса.

Учитывая неоднозначные отзывы и сложность ремонта, специалисты советуют дождаться выхода следующего поколения Nothing Phone.

Ранее эксперты протестировали 258 смартфонов и выбрали лучший. В начале года лидером рейтинга был iPhone 17 Pro Max, но со временем его вытеснили новые Android-флагманы.

Как УНИАН уже рассказывал, дешевые смартфоны в 2027 году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть. Причина – стремительно растущий спрос на чипы памяти DRAM и NAND, который оставляет производителям смартфонов все меньше доступных компонентов.

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