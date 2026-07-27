Apple TV показал первый тизер экранизации 'Нейроманта': что уже известно о сериале

Премьера сериала запланирована аж на январь 2027 года.

Стриминговый сервис Apple TV показал тизер научно-фантастического киберпанк-сериала "Нейромант" (Neuromancer), снятого по мотивам одноименного романа Уильяма Гибсона 1984 года.

В центре сюжета – опальный суперхакер по имени Кейс, который вместе со своей напарницей-наемницей Молли попадает в паутину цифрового шпионажа и преступлений с высокими ставками, чтобы совершить ограбление корпоративной династии, скрывающей неслыханные секреты.

Главные роли в сериале исполнили Каллум Тернер ("Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", "Вечность", сериал "Повелители воздуха") и Бриана Миддлтон ("Аферисты", "История звука", "Нежный бар").

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Также в сериале снимались Марк Стронг ("Звездная пыль", "Пекло", "Пипец", "Kingsman: Секретная служба", сериал "Дюна: Пророчество"), Питер Сарсгаард ("Черная месса", "Цена правды", "Незнакомая дочь", "Невеста"), Эмма Лейрд ("Призраки в Венеции", "Бруталист", "28 лет спустя: Храм костей"), Дейн Де Хаан ("Место под соснами", "Убей своих любимых", "Валериан и город тысячи планет", "Оппенгеймер"), Клеманс Поэзи (франшиза "Гарри Поттер", "Залечь на дно в Брюгге", "Тенет") и другие.

Премьера сериала запланирована на 22 января 2027 года.

Первый сезон проекта будет состоять из 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные – по одному раз в неделю, а финал состоится 19 марта.

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