США понадобится несколько лет, чтобы достичь уровня производства дронов в Украине, – Reuters

Представитель Пентагона признал, что объемы производства беспилотников в США по-прежнему составляют незначительную долю от объемов производства Украины.

Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты все еще находятся на начальном и самом сложном этапе развития отечественной индустрии беспилотников, пишет Reuters.

Он признал, что объемы производства остаются незначительной долей от объемов производства Украины.

Это происходит даже несмотря на то, что правительство ужесточает правила, требующие использования деталей американского производства при изготовлении беспилотников.

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Издание сообщило, что заместитель директора и главный операционный директор Управления оборонных инноваций Трэвис Метц, который с прошлой осени руководит программой Пентагона "Доминирование дронов", сказал в интервью, что в этом году Украина выпустит от шести до семи миллионов небольших ударных дронов с режимом "от первого лица", или примерно 500 000 в месяц.

Издание отмечает, что для сравнения, в рамках программы Пентагона стоимостью 1,1 млрд долларов к февралю будет заказано в общей сложности чуть менее 200 000 дронов.

"Гораздо сложнее пройти путь от нуля до 200 000, чем увеличивать объемы производства в дальнейшем, когда уже будет существовать внутренний потенциал для изготовления гораздо большего количества дронов", – считает Метц.

Однако, по мнению издания, Пентагон только что значительно затруднил стремительный рост производства дронов, введя правила, согласно которым военные дроны должны изготавливаться с использованием американских комплектующих.

Поясняется, что в пересмотренной концепции цепочки поставок, опубликованной 23 июля, добавлена формулировка о том, что конечной целью правительства является "полностью отечественная" цепочка поставок малых беспилотных летательных аппаратов.

Метц признал, что дефицит компонентов, которые трудно закупить, в частности полупроводников, остается гораздо более серьезной проблемой для США за пределами программы по разработке дронов.

Он отметил, что ни один из дронов 19 компаний, участвующих в августовских испытаниях, не может содержать запрещенных деталей, таких как бесщеточные двигатели китайского производства или аккумуляторные батареи.

По его словам, это более строгий стандарт, чем на первом этапе программы.

"Это становится все более сложной задачей", – сказал он и предположил, что "подавляющее большинство" дронов, приобретенных на предыдущем этапе, вероятно, содержало китайские двигатели.

Тем не менее он отметил, что ожидает, что США в конечном итоге станут конкурентами украинской отрасли беспилотников.

"Я не вижу причин, почему мы не должны… стать мировыми лидерами и в этой сфере", – заявил главный операционный директор Подразделения оборонных инноваций в Пентагоне.

Метц отметил, что все шесть украинских компаний, приглашенных на испытания "Gauntlet II", которые состоятся в следующем месяце в Форт-Карсоне, штат Колорадо, уже заключили или готовятся заключить соглашения о создании совместных предприятий с американскими производителями в качестве условия получения будущих заказов.

"Украинская компания F-Drones заключила партнерство с компанией Ukrainian Defense Drones, базирующейся в штате Огайо, и открыла завод недалеко от Толедо, тогда как украинский производитель дронов Генерал Черешня договорился о создании совместного предприятия с компанией Wilcox Industries из штата Нью-Гэмпшир", – сообщило издание со ссылкой на заявления этих компаний.

Метц отметил, что от украинских компаний, участвующих в программе "Gauntlet II", требуют локализации производства в США в качестве условия получения будущих заказов.

Поясняется, что такая схема призвана преобразовать украинский боевой опыт в американские производственные мощности, а не полагаться на импорт.

Производство дронов в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что новый премьер--министр Великобритании Энди Бернем во время визита президента Украины Владимира Зеленского объявил, что Великобритания передаст права интеллектуальной собственности на свою новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak. Это позволит Украине производить эту технологию в промышленных масштабах. Издание The Independent сообщило, что это устройство размером с планшет предназначено для блокирования обнаружения вражескими силами любых дронов, на которых оно установлено. По имеющимся данным, министерство обороны Великобритании ранее уже передало украинским войскам тысячи таких устройств.

Также мы писали, что министерство обороны Великобритании планирует потратить более 532 миллионов долларов на новые беспилотники AR5. По данным The Telegraph, разработанные португальской технологической компанией Tekever, дроны AR5 широко используются Украиной с 2022 года. Они будут производиться на новом британском заводе в Суиндоне. Ожидается, что дроны начнут поступать на вооружение в конце этого года.

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