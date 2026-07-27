Чем Иран может атаковать Украину со своей территории: аналитики оценили арсенал

Для таких ракет, как Ghadr, Emad и Sejjil, дальность полета оценена в пределах около 2 тыс. км.

Иран располагает арсеналом баллистических ракет средней дальности, которые могут достигать территории Украины, и самой опасной из них является "Хоррамшахр", пишет Defense Express.

Как напоминают аналитики, Иран пригрозил Украине возмездием за удар по их судну, которое, вероятно, было привлечено к трансферу вооружения и комплектующих к нему.

"Если пропустить риторику сомнительной ценности о том, что этот удар, как заявили в Тегеране, был "совершён по приказу Израиля с целью втягивания Европы в войну" и "не может остаться без ответа", то остаётся лишь вопрос средств, которыми Иран сможет атаковать Украину", – отметили они.

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Так, указывает портал, в иранском арсенале есть баллистические ракеты средней дальности, которые позволяют атаковать украинские города из северных районов Ирана.

"Для таких ракет, как Ghadr, Emad и Sejjil, дальность полёта оценена в пределах около 2000 км, а наиболее дальнобойной является Khorramshahr, которая доказала возможность полёта на расстояние около 4000 км", – говорится в сообщении.

Ghadr и Emad

Отмечается, что баллистические ракеты Ghadr и Emad основаны на Shahab-3 и появились во второй половине 2000-х и 2010-х годов соответственно. Обе эти иранские ракеты являются жидкостными, одноступенчатыми, с отделяемым боевым блоком и имеют боевую часть весом около 750 килограммов. Стартовый вес оценён в 19 тыс. кг при длине 16,6 метра.

В то же время более новый Emad имеет боевой блок с аэродинамическими поверхностями и задекларированной возможностью маневрирования.

"Эта особенность несколько уменьшила дальность полёта этой ракеты. В частности, в 2021 году проводилось её испытание на дальность около 1800 км", – отмечают аналитики.

Sejjil

Кроме того, баллистическая ракета Sejjil, которая впервые полетела в 2008 году, уже является твердотопливной (что значительно сокращает время на приведение её в боевое состояние), а также двухступенчатой.

Эта ракета больше и имеет стартовый вес 26 тыс. 600 кг при длине 17,6 м. Боевая часть в версии для удара на 2000 км составляет 700 кг, но для полёта на дальность 1 тыс. км может оснащаться БЧ весом 1 тыс. 500 кг.

Khorramshahr

В то же время Khorramshahr впервые была продемонстрирована в 2017 году и, как считается, основана на северокорейской BM-25 Musudan (Hwasong-10), которая в свою очередь базируется на советской баллистической ракете для подводных лодок Р-27.

Это жидкостная одноступенчатая ракета, имеющая несколько вариаций. Так, в версии на 2 тыс. км она имеет боевую часть весом до 1 тыс. 500 кг. А в версии на 4 тыс. км, наличие которой Иран долгое время не разглашал, вес боевой части, скорее всего, значительно уменьшен.

"При этом в Иране для Khorramshahr разработана и уже была использована против Израиля боевая часть с суббоеприпасами. Она ближе к кассетной и предусматривает использование до 20 отдельных боевых частей, которые разлетаются в радиусе около 8 км от боевого блока. Такая боевая часть была специально разработана для поражения городов и нивелирования возможностей противоракетной обороны Израиля", – говорится в материале.

Противодействие иранским ракетам

Что касается возможности противодействия, то, как отмечают аналитики, такие ракеты, как Ghadr, Emad и Sejjil, для эффективного противодействия требуют уже комплексов противоракетной обороны типа THAAD, Arrow-2 и выше.

Patriot имеет ограниченные возможности борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. "Реальная эффективность зависит от множества параметров, включая скорость, курс и маневрирование моноблочной части", – объяснили аналитики.

В то же время возможность уничтожения боевой части Khorramshahr ещё до её разделения зависит от того, на какой именно высоте происходит отделение суббоеприпасов. Из-за эпизодического использования этой ракеты пока эта информация неизвестна. Для её перехвата, как и других иранских баллистических ракет, Израиль использовал Arrow-2, Arrow-3, а Соединённые Штаты Америки для защиты союзника – THAAD и SM-3.

Иранские запасы ракет средней дальности уже меньше

Впрочем, замечают в Defense Express, запасы ракет средней дальности в Иране были значительно уменьшены во время его прошлогодних и этогородних атак по Израилю. А также после ударов Израиля и США по самим пусковым установкам, складам, местам производства ракет и компонентов к ним во время операции Epic Fury.

Иранские угрозы

Как сообщал УНИАН, ранее Иран обвинил Украину в нападении на одно из своих судов в Каспийском море. Иран заявил, что в результате атаки произошел взрыв, в результате которого погиб один моряк, а другой получил ранения.

Тегеран назвал атаку на судно "актом агрессии" и заявил, что будет защищать свои национальные интересы и безопасность.

Позже глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что украинская атака на иранское торговое судно "не может остаться без ответа".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые угрозы Тегерана и подчеркнул, что Иран уже давно напал на Украину, поставляя России "Шахеды", технологии их производства и другое вооружение. Он подчеркнул, что нельзя допустить открытия нового фронта, но нужно учитывать, что и Иран, и Северная Корея уже фактически участвуют в войне.

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