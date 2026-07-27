GSC объявила дату релиза первого сюжетного дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2

Одновременно выйдет бесплатное обновление 2.0, переводящее игру на актуальную версию движка Unreal Engine 5

Украинская студия GSC Game World объявила дату выхода первого сюжетного дополнения для своего постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Оно получило название Cost of Hope ("Цена надежды") и станет доступно 20 августа на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

События Cost of Hope вновь отправят Скифа в самое сердце Зоны. Игрокам предстоит оказаться в центре нового противостояния между группировками "Долг" и "Свобода", а также исследовать ранее недоступные территории, включая Чернобыльскую АЭС и "Железный лес".

Анонс сопроводили новым трейлером, в котором показали несколько новых локаций, перестрелки с противниками и атмосферу будущего путешествия по самым опасным уголкам Зоны. Это нелинейное сюжетное DLC рассчитано на десятки часов геймплея.

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Одновременно с релизом Cost of Hope выйдет бесплатное обновление 2.0. Оно будет доступно всем владельцам базовой игры независимо от покупки DLC. Среди главных изменений – переход шутера на новую версию движка Unreal Engine 5, улучшение производительности и новый контент.

Ранее в GSC подтвердили, что Cost of Hope – это не единственное DLC, так что в будущем игроков ждут другие сюжетные расширения.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl был крайне тепло встречен как критиками, так и простыми игроками. В Steam у "Сталкера" набралось более 100 тысяч отзывов, положительные из них – 80%. Ранее разработчики выпустили документальный фильм о создании игры в условиях войны.

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