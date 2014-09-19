Порошенко встретился с Обамой: результаты встречи

В совместном заявлении по итогам встречи Президент Украины Петр Порошенко назвал очень символичным сейчас для всех украинцев ту невероятную поддержку, которую сегодня получила Украина в Конгрессе США, Государственном департаменте, у Президента Соединенных Штатов Америки.

Он сообщил, что во время двусторонней встречи обсудил с Президентом США широкий спектр вопросов сотрудничества в различных сферах. В частности, вопросы обеспечения безопасности, экономики, финансового сотрудничества.

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Отдельное внимание стороны уделили сотрудничеству в сфере энергетики. Глава Украинского государства сообщил, что на следующей неделе в Киев прибудет мощная команда американских экспертов для продолжения переговоров о работе в этой области. Президент подчеркнул, что для нашего государства сейчас важны шаги, направленные на обеспечение энергетической безопасности.

По словам Петра Порошенко, Барак Обама хорошо знаком с ситуацией в Украине. В этом контексте он отметил важность поддержки США в реализации международной координации сообщив, что сегодня происходит важное заседание Совета безопасности ООН. «Для меня высокий приоритет, как для Президента, как для всех украинцев и американцев - это мир», - констатировал Петр Порошенко.

Единственным путем для деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях является Мирный план, который включает в себя прекращение огня, освобождение заложников, вывод российских войск, взятие под контроль границ, предотвращения поставки оружия, - подчеркнул Глава государства.

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«Мы ожидаем продолжения Минского диалога в ближайшее время, - сказал Президент и добавил, - Двенадцать дней режима прекращения огня должны быть трансформированы в прочный мир».

Петр Порошенко поблагодарил Барака Обаму за «плодотворный, открытый, честный диалог и за решения, которые сегодня были приняты».

Президент Украины после встречи со своим американским коллегой сообщил о том, что Украина получит четкую практическую помощь в дополнение к той, которая уже поступила в нашу страну, а «это 240 млн долларов, которые уже пришли и 1 млрд долларов финансовых гарантий».

По итогам переговоров Глава государства также отметил существенный прогресс в области безопасности и сообщил, что США будут расширять финансовую помощь Украине на оборонные цели подчеркнув, что США и Европейский Союз поддерживают Мирный план.

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Президент Украины также сообщил, что США направит своих наблюдателей на парламентские выборы в Украине, которые состоятся 26 октября.

Петр Порошенко также отметил, что в Украине будет начата специальная программа политического страхования американских инвестиций в украинскую экономику.

Барак Обама в свою очередь сообщил, что США расширят помощь Украине в экономической сфере и в решении вопросов безопасности. «Мы продолжим мобилизовать усилия международного сообщества в поддержку Украины», - сказал американский Президент.

Он отметил, что для него было большим удовольствием приветствовать Президента Украины в овальном офисе.

«Лидерство Петра Порошенко сейчас очень важно для украинского общества», - отметил Барак Обама. Люди в Украине провозгласили свое желание жить в свободной и независимой стране, и Президент Порошенко реализует желания своих людей, также подчеркнул американский Президент.

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Барак Обама отметил, что США возглавят международное сообщество и присоединятся к Европейскому Союзу в противодействии агрессии. К сожалению, констатировал Президент США, происходит российская агрессия по Украине - сначала в Крыму, а теперь и на Востоке, но Америка последовательно будет поддерживать суверенитет и независимость Украины и предоставлять ей помощь в решении вопросов ее безопасности.

Обращаясь к Петру Порошенко, Барак Обама заявил: «У Вас есть не только верный личный друг, но и друг в лице американского народа. Америка сейчас вместе с людьми в Украине».