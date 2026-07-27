Самая дешевая страна Европы поразила испанцев: здесь самое старое озеро на континенте

Испанка рассказала, что эта балканская страна превзошла все её ожидания, и поделилась информацией о том, сколько на самом деле стоит отдых.

Одна из самых доступных стран Европы вновь привлекает внимание туристов – на этот раз благодаря видеоролику, который стал вирусным в соцсетях. Об этом пишет издание Mediafax.

Туристка из Испании рассказала, что Северная Македония полностью покорила её – прежде всего низкими ценами и впечатляющими пейзажами.

По её словам, эта страна – одна из самых дешёвых в Европе для туристов. Авиабилеты из Испании стоят примерно 60 евро в обе стороны, а жильё можно найти уже от 30 евро за ночь.

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Недорого обходится и повседневная жизнь: традиционный обед здесь можно получить примерно за 5 евро, а арендовать автомобиль для путешествия по стране тоже можно без больших затрат.

Самое древнее озеро Европы

Среди мест, которые больше всего поразили туристку, – Охридское озеро, считающееся самым древним озером на континенте, а также города, внесенные в список ЮНЕСКО.

Путешественница описывает разнообразие впечатляющих мест: монастыри, спрятанные в горах, церкви, построенные на скалах или частично погруженные в воду, каньоны с отвесными стенами и деревни, где время словно остановилось.

Столица, удивляющая контрастами

Столица страны Скопье привлекает внимание эклектичным стилем – здесь можно увидеть гигантские статуи, монументальные мосты и старый базар, построенный в османском стиле, что создает совершенно иную атмосферу.

Кроме того, Северная Македония – один из важных винодельческих регионов Балкан, поэтому туристы могут попробовать местное вино по очень низким ценам.

Помимо пейзажей и цен, туристку больше всего поразило отношение людей. Она отметила, что местные жители встречают гостей с открытостью и теплотой.

Еще одно преимущество – отсутствие толп туристов: многие местные достопримечательности пока не переполнены посетителями, что позволяет прочувствовать настоящую, аутентичную атмосферу страны.

Поэтому Северная Македония остается неожиданным открытием для тех, кто ищет бюджетное, но насыщенное впечатлениями путешествие.

Туристы поделились горьким опытом

Впрочем, не все направления вызывают у путешественников восторг. Ранее мы писали об опросе туристов, которые назвали четыре страны, куда больше не хотели бы возвращаться. Среди "антирекомендаций" оказались Болгария – из-за некачественного питания и равнодушия персонала, Египет – из-за назойливых продавцов и попыток вымогать деньги, Франция – из-за грубого отношения персонала к туристам, знающим язык, и Доминиканская Республика – где у одной из путешественниц прямо в отеле пропали деньги.

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