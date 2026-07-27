Стоимость дизеля и бензина в Украине резко подскочила: какие сейчас цены на АЗС

Стоимость топлива на украинских заправках бьет рекорды.

Цены на дизельное топливо в Украине за выходные выросли на 2,95 грн (+3,5%) – до средней отметки в 88,18 гривни за литр. Таким образом, дизельное топливо приблизилось к историческому рекорду в 91,4 грн за литр, зафиксированному 15 апреля этого года, свидетельствует статистика на портале Минфина.

При сохранении текущей динамики роста дизельное топливо обновит исторический максимум еще до конца отчетной недели.

В то же время бензин преодолел рекордные отметки еще в начале прошлой недели и теперь ежедневно обновляет максимумы, хотя темпы его роста пока замедлились. Так, бензин А-95 премиум подорожал за выходные на 0,45 грн (+0,5%) – до 84,18 грн за литр.

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Обычный бензин А-95 подорожал сильнее, в среднем прибавив 0,83 грн (+1%) – до 80,91 грн за литр. Что касается бензина марки А-92, то в гривневом эквиваленте его цена выросла меньше всего – на 0,43 грн (+0,6%) – до 77,64 грн за литр.

Цена на автомобильный газ с пятницы, 24 июля, также выросла. Он подорожал на 0,26 грн (+0,6%) и теперь стоит в среднем 41,53 грн за литр.

Цены на топливо в Украине – последние новости

Эксперт по топливу Дмитрий Леушкин считает, что украинцам уже не стоит ждать, когда цены на АЗС опустятся до февральского уровня, зафиксированного накануне войны США против Ирана. Повышенный спрос на энергоносители, по его словам, продлится до конца года.

При этом россияне продолжают уничтожать украинские АЗС. Так, по дороге в Киев на участке между Харьковом и Полтавой не осталось ни одной действующей заправки.

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