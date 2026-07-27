Ветряки или солнечные панели: что производит больше электроэнергии

Каждый источник энергии имеет свои "плюсы" и "минусы".

Ветровая и солнечная энергия – два основных флагмана движения за возобновляемые источники энергии. Эти виды энергии доступны в изобилии и, после установки соответствующих систем, не выделяют парниковых газов, что способствует улучшению качества воздуха и помогают сдерживать глобальное потепление, а также радуют низкой ценой потребителей.

Издание bgr выяснило, какой из этих источников электроэнергии самый эффективный.

Ветряные турбины преобразуют примерно половину проходящей через них энергии ветра в электричество, тогда как солнечные панели преобразуют в электричество лишь около пятой части попадающей на них солнечной энергии. На данный момент технология ветряных турбин более эффективна, чем технология солнечных батарей. Однако можно утверждать, что энергоэффективность – это лишь одна из составляющих общей эффективности этих технологий. На самом деле ветровую и солнечную энергию сложно сравнивать, поскольку каждая из них предназначена для удовлетворения совершенно разных потребностей.

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Ветровая энергия - плюсы и минусы

Важным преимуществом ветровой энергии является её доступность. Современные турбины способны вырабатывать электроэнергию при скорости ветра всего 9,65 километра в час, что Национальная метеорологическая служба США классифицирует как "легкий ветерок". Выработка электроэнергии растёт по мере увеличения скорости ветра и прекращается только в том случае, если ветер становится опасным. Изменения скорости ветра, как правило, носят постепенный и предсказуемый характер, в отличие от отключений на электростанциях.

Серьёзным недостатком ветровой энергии является то, что ветровые турбины нельзя устанавливать везде. Они должны находиться вдали от препятствий и создают слишком много шума, чтобы располагаться рядом с населёнными пунктами. Хотя они более эффективны, чем солнечные панели, они не так универсальны и не так просты в установке.

Солнечная энергия - плюсы и минусы

Солнечные батареи могут генерировать энергию только при прямом попадании солнечных лучей. Это означает, что их необходимо очень точно устанавливать в сторону солнца, и они не работают ночью или в условиях сильной облачности.

При этом солнечные панели гораздо проще устанавливать и обслуживать, чем ветровые турбины, что делает их более доступными для домашнего использования.

С другой стороны, ещё одним недостатком солнечной энергии является тот факт, что солнечные панели изготавливаются из кремния и различных редких металлов. Горнодобывающая промышленность вносит значительный вклад в изменение климата, поэтому производство солнечных панелей сопряжено со значительными издержками.

Таким образом, можно прийти к выводу, что ветер – король чистой энергии.

Ранее УНИАН писал, что в Китае создали новый тип солнечных панелей.

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