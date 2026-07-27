Украина сбила над Курской областью редкий российский дрон-носитель авиабомб (видео)

Цель была поражена на высоте более 4 тысяч метров.

На территории РФ, в небе над Курской областью, Силы обороны Украины сбили "Форпост-Р" – тяжелый дорогостоящий ударно-разведывательный беспилотник, являющийся носителем управляемых боеприпасов. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди.

По его словам, 27 июля пилоты СБС обнаружили и уничтожили на высоте 4,3 км носитель авиабомб КАБ-20, управляемых лазерным наведением. Это было сделано украинским беспилотником-перехватчиком "Чаклун-КМ".

"Носитель управляемых лазерным наведением авиабомб КАБ-20, обнаружен и уничтожен 27 июля пилотами 7-го батальона Топота 414-й бригады "Птицы Мадяра" над территорией Курской области РФ украинским перехватчиком "Чаклун-КМ" на высоте 4300 метров", – говорится в сообщении.

Как отмечает Мадяр, "Форпост-Р" – редкий трофей, сегодняшний стал шестым, поражение которого подтверждено за время полномасштабного вторжения, и вторым на счету 414-й обр "Птицы Мадяра". Первый боец этого подразделения СБС уничтожил в апреле 2025 года. С момента создания Группировки СБС (с 11 июня 2025 года) пилотами подразделений поражено/уничтожено 45 067(43 688) вражеских ударных и разведывательных "крыльев" и 9 186 "Шахедов"/"Герберов", отметил командующий.

"Среди них "Форпост" – лишь второй", – добавил Бровди.

Силы обороны наносят удары по вражеским целям

Как писало УНИАН, в ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили С-400 "Триумф" – российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большого и среднего радиуса действия. Речь шла о том, что бойцы ГУР уничтожили вражескую пусковую установку и РЛС из состава С-400 на территории АРК. Разведчики также обнародовали эксклюзивные кадры, на которых можно увидеть поражение дорогостоящих целей ПВО российских оккупантов на полуострове.

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