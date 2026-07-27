Более 650 тысячам семей вернули свет через неделю после вражеских атак, - ДТЭК

С 20 по 26 июля энергетики ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение более чем 650 тысячам семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые остались без света из-за российских обстрелов. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 20 по 26 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 415 населенных пунктов, оставшихся без света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 650 тысяч семей", – говорится в нем.

Отмечается, что наибольший объем восстановительных работ традиционно пришелся на Донецкую область, где за неделю электричество вернули 441,2 тысячи семей.

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В то же время в Одесской области энергетики восстановили электроснабжение для 115,6 тысячи домохозяйств, в Днепропетровской области – для 92,6 тысячи домов, а в Киевской области – для более чем 660 семей.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах 440 тысяч семей после обстрелов.

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