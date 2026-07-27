Для чего нужен фонарик с ультрафиолетовым светом: названы главные сферы применения

Такой фонарик является простым устройством, оснащенным УФ-лампой или светодиодом, излучающим ультрафиолетовое излучение.

Фонарики с ультрафиолетовым светом представляют собой не что иное, как портативные или ручные светильники, излучающие ультрафиолетовый свет вместо теплых оттенков традиционной лампочки. У них много применений, но в основном УФ-фонарики используются для обнаружения следов различных материалов или элементов, пишет BGR.

Отмечается, что фонарик с ультрафиолетовым светом является простым фонариком, оснащенным УФ-лампой или светодиодом, излучающим ультрафиолетовое излучение. С научной точки зрения ультрафиолетовый свет представляет собой невидимую длину волны электромагнитного спектра, расположенную между видимым светом и рентгеновскими лучами.

Длина волны ультрафиолета короче, чем у видимого света, но длиннее, чем у рентгеновских лучей, и находится в диапазоне от 100 до 400 нанометров. Естественный ультрафиолет исходит от Солнца и бывает трех типов: УФ-А, УФ-В и УФ-С. Ультрафиолетовые лампы лампы излучают УФ-А – самую длинную и наиболее распространённую из этих трёх длин волн.

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Ультрафиолетовый свет способен выявлять различные пятна, следы элементов и реагирующие материалы. Когда что-то светится под ультрафиолетовым светом, это считается флуоресценцией, что означает поглощение волны света или излучения с последующим излучением в виде более длинной волны.

В издании напомнили, что люди, животные и грызуны также меняют цвет под воздействием ультрафиолетового света. Это явление называется биофлюоресценцией, но в обычных условиях эти свойства были бы невидимы для человеческого глаза и не поддавались бы обнаружению. Ультрафиолетовые лампы позволяют увидеть всё это.

Благодаря своим свойствам фонарики и лампы с ультрафиолетовым светом идеально подходят для расследований в самых разных ситуациях – как в профессиональной, так и в личной сфере. Такие устройства помогают обнаруживать невидимые в обычных условиях пятна, такие как следы от домашних животных, пролитую пищу или химикаты, кровь и другие жидкости.

Где еще используются фонарики и лампы с ультрафиолетовым светом

Есть и другие сферы применения фонариков и ламп с ультрафиолетовым светом. Например, в Китае внедрены сельскохозяйственные роботы, которые используют ультрафиолетовое излучение и камеры для обнаружения и маркировки вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.

Кроме того, специалисты по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут использовать УФ-фонарик для обнаружения утечек в системах, а эксперты по искусству и инспекторы – для проверки подлинности или реставрации картин путем изучения флуоресцентных свойств старинных красок.

Также шахтеры или коллекционеры минералов могут использовать УФ-фонарик для поиска редких минералов. Кроме того, УФ-свет может помочь проверить чистоту таких помещений, как гостиничные номера или квартиры, обнаружить насекомых, реагирующих на УФ-излучение, или даже выявить поддельные деньги и документы.

Почему военные и астрономы используют фонарик с красным светом

Ранее в SlashGear рассказали, зачем нужен фонарик с красным светом. Оказывается, он может стать лучшим выбором для некоторых занятий в ночное время суток.

Красный свет имеет самую длинную длину волны из всех цветов видимого спектра – около 700 нанометров. Он гораздо менее раздражает глаза человека и создаёт меньше бликов по сравнению с традиционным белым светом.

Благодаря таким характеристикам фонарик с красным светом становится отличным выбором для астрономии и подобных ночных занятий. Научные исследования доказали, что родопсин (основной зрительный пигмент, который содержится в палочках сетчатки глаза) не подвергается воздействию темно-красного света.

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