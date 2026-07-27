Одна из стран Европы отменяет безвизовый режим для россиян и белорусов

Помимо РФ и РБ, под новые визовые правила попали ещё 3 страны.

Черногория с 1 ноября 2026 года вводит визовый режим для граждан Беларуси, Китая, России, Саудовской Аравии и Турции. Об этом говорится в сообщении правительствастраны.

Как указано на официальном сайте, Черногория "полностью согласовала свою визовую политику с Европейским союзом".

Введение виз позволяет стране выполнить ключевые требования в рамках переговорного раздела 24 "Правосудие, свобода и безопасность", а также реализовать основные обязательства государственной Программы реформ.

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Так, 23 июля 2026 года правительство Черногории приняло постановление о внесении изменений в Постановление о визовом режиме. В документе говорится, что "гражданам стран, визовые режимы которых ранее не соответствовали визовому режиму Европейского союза (Беларусь, Китай, Россия, Саудовская Аравия и Турция), с 1 ноября 2026 года потребуется виза для въезда в Черногорию".

По имеющимся данным, согласование визовой политики с ЕС также дало Черногории основание для получения около четырёх миллионов евро в рамках Плана роста Европейского союза для Западных Балкан.

Новые правила в других странах

Напомним, тема сокращения срока безвизового пребывания для иностранцев в последнее время актуальна не только для Черногории. Ранее УНИАН сообщал, что Таиланд планирует сократить срок безвизового пребывания для туристов с 60 до 30 дней – ограничение коснется граждан 93 стран, включая Украину. В Министерстве туризма и спорта Таиланда заверили, что это не повлияет на туристическую отрасль, поскольку большинство иностранцев и так остаются в стране менее месяца.

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