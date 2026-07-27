На поле в Таиланде три года стоит брошенный Boeing 747: как он там оказался

Самолет медленно разрушается.

Мужчина случайно обнаружил брошенный Boeing 747 в поле в Таиланде. Как пишет supercarblondie.com, оказалось, что самолет стоит там уже несколько лет, и история его совсем не радостная.

Ютубер Streetwise Thailand обнаружил заброшенный Boeing 747 авиакомпании Thai Airways – регистрационный номер HS-TGP – в поле в провинции Пранбури, примерно в 120 милях к югу от Бангкока.

Ему удалось забраться внутрь самолета, осмотреть пустую кабину и заглянуть в кабину пилотов. Он также залез на крыло, и это едва не закончилось катастрофой, поскольку одна из панелей обшивки провалилась.

Видео дня

Ютубер также узнал судьбу этого самолета и как он оказался в таком странном месте.

У Thai Airways было непростое десятилетие, но во время пандемии ситуация еще больше ухудшилась. Компания долгие годы одновременно эксплуатировала множество различных моделей самолетов с разными типами двигателей, что делало техническое обслуживание и обучение чрезвычайно дорогостоящими.

В результате компания Thai Airways решила приостановить эксплуатацию этого самолета, потому что он стал слишком неэффективным по сравнению с современными самолетами. Boeing 747 был выведен из эксплуатации в 2020 году, а затем перевезен на новое место в 2023 году.

По-видимому, существовал план превратить его в высококлассное кафе и ресторан. Однако видео Streetwise Thailand с самолетом опубликовано менее месяца назад, и видно, что за три года с тех пор как самолет стоит в поле, никаких изменений не произошло, самолет просто медленно разрушается.

У Thai Airways также были проблемы с Airbus A380

Ранее Thai Airways прошла процедуру "реструктуризации бизнеса" и решила продать или списать почти половину своего флота.

Результат оказался довольно трагичным: по меньшей мере четыре A380 гниют в аэропорту Бангкока, а один из этих A380 – HS-TUE – был признан непригодным для полетов, разобран, а затем собран заново в виде кафе.

Ранее УНИАН рассказывал о "кладбище самолетов" в США. В пустыне Аризоны рна территории авиабазы Дэвис-Монтан стоят более 4 тысяч летательных аппаратов, среди которых десятки стратегических бомбардировщиков B-52.

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