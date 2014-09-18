Порошенко прибыл с визитом в США

Программой визита запланированы встречи с президентом США Бараком Обамой, вице-президентом Джо Байденом, руководителем госдепартамента Джоном Керри, передает ТСН.ua.

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Президент Украины также выступит на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США, и в Атлантическом совете.

На встрече Петра Порошенко и Барака Обамы будет обсуждаться вопрос мирного решения ситуации на Донбассе. "Как ожидается, президент Обама продолжит побуждать президента Порошенко к преодолению разногласий между украинским правительством и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины дипломатическим путем", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Напомним, в Вашингтон украинский президент прибыл после визита в Канаду, где у него состоялись встречи с руководством страны.