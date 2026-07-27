Пока рано комментировать: Песков о возможности 'воздушного перемирия'

Песков отметил, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам Москвы.

В России считают, что пока рано комментировать информацию о том, что Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают возможное прекращение воздушных атак в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщило агентство Reuters.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и ничего больше. Поэтому комментировать их на данном этапе преждевременно", – сказал он.

Видео дня

Песков отметил, что реакция России на новые инициативы будет зависеть от того, соответствуют ли они интересам Кремля:

"Мы слышали заявления о том, что возможны новые формулы. Нам ещё нужно узнать о них больше. И со временем, вероятно, будут предложены некоторые формулы или предложения. То, что произойдёт дальше, будет зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам".

Прекращение воздушных ударов – что известно

Как сообщал УНИАН, агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что Украина и США обсудили предложение о прекращении воздушных ударов, которое планируется представить России в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры.

По словам собеседника агентства, Украина ранее обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Теперь же некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику, которое усиливают украинские удары дронами и ракетами, может смягчить позицию Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: