США готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после встречи с Президентом США Бараком Обамой, сообщает в своем твиттер журналист Голоса Америки Юлия Савченко

"Я попросил Президента (Обаму. - ред) увеличить сотрудничество в сфере безопасности и оборонном секторах. И я получил положительный ответ", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос о возможных договоренностях о поставках американского оружия Украине.

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Также Порошенко заявил, что делает все для установления мира в Украине.

"Я решительно стою за мир и делаю все для этого необходимое в политической, экономической и социальной сферах", - сказал президент.