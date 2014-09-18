США готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны - Порошенко
23:47, 18 сентября 2014Политика
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США готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере безопасности и обороны
США готовы расширить сотрудничество с Украиной в сфере обороны
Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко после встречи с Президентом США Бараком Обамой, сообщает в своем твиттер журналист Голоса Америки Юлия Савченко
"Я попросил Президента (Обаму. - ред) увеличить сотрудничество в сфере безопасности и оборонном секторах. И я получил положительный ответ", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос о возможных договоренностях о поставках американского оружия Украине.
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Также Порошенко заявил, что делает все для установления мира в Украине.
"Я решительно стою за мир и делаю все для этого необходимое в политической, экономической и социальной сферах", - сказал президент.
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