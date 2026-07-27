НАБУ и САП пытаются получить зависимое экспертное учреждение, - экспрокурор Броневицкий

Еще один риск связан с составом наблюдательного совета возможного нового учреждения.

НАБУ и САП пытаются создать подконтрольное им экспертное учреждение, чтобы вручную влиять на обвинение и организовывать удобное ведение уголовных дел.

Об этом заявил бывший прокурор САП Станислав Броневицкий. "Предложенная Клименко (руководитель САП, – ред.) модель создания нового экспертного учреждения под специфические потребности антикоррупционного блока неизбежно сформирует ожидание определённого результата: скорости, предсказуемости и процессуальной полезности для стороны обвинения. В такой модели эксперт превращается в элемент доказательной инфраструктуры конкретной институциональной вертикали", – отметил Броневицкий.

Ещё один риск, по его мнению, заложен в наблюдательном совете возможного нового учреждения.

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"Особого внимания заслуживает идея создания наблюдательного совета такого учреждения, который будет осуществлять отбор его руководителя, оценивать работу и реагировать на возможное давление на экспертов. Ключевой вопрос остаётся без ответа: кто будет финансировать деятельность этого наблюдательного совета?" – отметил Броневицкий.

Проведение конкурса на должность руководителя, по его словам, не означает, что победит наиболее профессиональный и независимый кандидат. Броневицкий связал эти риски с предыдущими конкурсами и кадровыми решениями в НАБУ и САП. По его мнению, они показали, что конкурсы могут использоваться для продвижения заранее удобных людей.

"Достаточно вспомнить конкурс на должность директора НАБУ Семёна Кривоноса, конкурс на должность руководителя САП, ситуации с Синюком, а также последующие кадровые переходы лиц, ранее работавших в НАБУ или находившихся в профессиональной и дружеской орбите Клименко, в САП".

Экс-прокурор также обвинил руководство САП в продвижении людей, которым, по его оценке, не хватает опыта и профессиональных навыков. В то же время более опытные прокуроры лишались руководящих должностей.

"Некоторым удалось пройти конкурсную процедуру лишь с четвёртого раза, да и то после того, как Клименко занял должность руководителя САП. Затем эти же люди незаслуженно заняли руководящие должности в САП, вытеснив прокуроров со стажем и опытом. И ходят в суды, где не могут связать двух слов и даже нормально выступить, а порой не понимают, о чём их спрашивает суд", – заявил экс-прокурор САП.

Деятельность НАБУ

Как известно, в июле 2026 года парламентская Временная следственная комиссия обвинила НАБУ в слабом внутреннем контроле и фактическом попустительстве коррупции внутри Бюро. По данным ВСК, в течение трёх лет НАБУ не сообщило о подозрении ни одному своему сотруднику по фактам внутренней коррупции, хотя было зафиксировано как минимум шесть соответствующих случаев. Комиссия также обратила внимание на возможные утечки материалов уголовных производств, давление на журналистов, прослушивание адвокатов и имущественные вопросы в отношении отдельных детективов. САП, в свою очередь, критиковали за закрытость расследования возможных утечек из НАБУ.

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