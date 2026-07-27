Роль Каспия растет из-за блокады Ирана: CNN пояснило, почему Украина нанесла удар по судну

Украина расширяет дальнобойные средства для нанесения ущерба отраслям, поддерживающим военные усилия России.

Каспийское море стало очередным регионом, втянутым в обостряющийся конфликт между Ираном и его противниками. Как считают авторы CNN, анализировавшие украинский удар по судну на Каспие, это море является жизненно важной артерией в развивающихся отношениях Ирана и России и его торговое значение растет из-за блокады иранских портов в Персидском и Оманском заливах.

"Каспийское море может помочь Ирану в реализации "диверсифицированной торговой стратегии, особенно если Иран будет развивать торговлю с Россией, Кавказом, Центральной Азией, Китаем по железной дороге и, косвенно, с Восточной Европой", – сказал журналистам аналитик Биджан Хаджехпур.

Россия по этому морскому пути экспортирует зерно и сталь - в том числе в Иран. Авторы назвали этот канал связи важным для связей РФ с Центральной Азией и Ираном.

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"Маршрут расширяет стратегическое партнерстве с Тегераном, которое имеет военную составляющую, а также связано с ролью России в иранской гражданской ядерной программе и разведке нефти в Иране", - говорится в статье.

При этом, поскольку Каспий - это закрытая водная система, он меньше зависит от антироссийских санкций. Причина в том, что страны региона контролируют море самостоятельно, без западных стран.

Причины атак Украины

Именно по Каспийскому водному пути Россия получила первые партии ударных дронов "Шахед" в начале полномасштабного вторжения в Украину. Каспийский маршрут, соединяющий северные порты Ирана с российским портом Астрахань, ранее уже становился целью атак Украины. В августе прошлого года грузовое судно "Порт Оля 4" было уничтожено во время погрузки компонентов беспилотника "Шахед-136" и иранских боеприпасов. По оценкам правительства США, в 2024 году это судно привлекалось для транспортировки баллистических ракет ближнего радиуса действия из Ирана в Россию. Хотя тогда Иран отрицал, что оказывает военную помощь РФ.

Значение ударов по военным грузам на Каспии

Журналисты считают, что это продемонстрировало растущие возможности Украины в области применения дальнобойных средств с целью нанести ущерб отраслям, поддерживающим военные усилия России.

"Это также признание того, что Иран, как и Северная Корея, играет значительную роль в поставках оружия в Россию", - добавили авторы.

Удар по судну в Каспийском море - больше новостей

Напомним, что 25 июля Украина поразила в Каспийском море суда, которые перевозли военные грузы из Ирана в РФ, а также российский военный катер. Президент Владимир Зеленский назвал это хорошим результатом для Украины.

Аналитики писали, что таким образом война вокргу Ирана расширилась. А журналисты предположили, что Украина помогает США замкнуть блокаду Ирана.

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