Как охладить смартфон, не выключая его: названы 9 простых способов

Существует множество факторов, которые могут привести к перегреву смартфона.

Смартфон может перегреваться из-за высоких температур, значительной нагрузки на процессор и проблем с вентиляцией. Когда устройство нагревается, не обязательно сразу его выключать – есть несколько простых способов помочь ему остыть, пишет BGR.

Перегрев смартфона может повлиять на его работу: устройство может работать медленнее, зависать или неожиданно выключаться. В некоторых случаях чрезмерное повышение температуры может представлять более серьезный риск для гаджета.

Проблемы с температурой телефона могут возникать по разным причинам, поэтому важно знать, какие действия помогут снизить нагрев устройства.

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Полное выключение смартфона – не единственный способ охладить его.

Есть несколько простых шагов, которые помогут уменьшить нагрузку на компоненты и восстановить нормальную температуру.

1. Закройте приложения, работающие в фоновом режиме

Открытые в фоновом режиме приложения продолжают нагружать процессор и расходовать заряд батареи, из-за чего смартфон может нагреваться.

Стоит полностью закрывать приложения, которыми вы не пользуетесь, а не просто сворачивать их.

2. Отключите ненужные соединения

Bluetooth, Wi-Fi и мобильные данные постоянно ищут доступные подключения, что создает дополнительную нагрузку на устройство и может повышать его температуру.

Особенно сильно телефон может нагреваться при слабом сигнале сети, когда он тратит больше ресурсов на поиск стабильного соединения.

Если вы не пользуетесь Bluetooth или мобильным интернетом, эти функции лучше отключить. При необходимости можно также включить режим полета, который одновременно отключает все беспроводные соединения.

3. Сделайте перерыв в мобильных играх

Современные игры требуют значительной мощности процессора и памяти смартфона. Длительная игра, особенно на высоких настройках графики, может вызвать сильный нагрев даже у флагманских моделей.

Дополнительную нагрузку создают и приложения, работающие в фоновом режиме. Если телефон нагревается во время игры, лучше сделать паузу и дать ему остыть.

Это касается и других ресурсоемких задач, в частности редактирования видео или просмотра контента в высоком качестве.

4. Уменьшите яркость экрана

Высокая яркость дисплея быстрее разряжает аккумулятор и увеличивает потребление энергии, из-за чего телефон может нагреваться.

Вместо постоянного увеличения яркости на улице можно использовать антибликовое защитное стекло или включить автоматическую регулировку яркости.

Также стоит сократить время, в течение которого экран остается включенным после завершения работы со смартфоном.

5. Уберите телефон с солнца

Прямые солнечные лучи – одна из главных причин перегрева смартфона. Не стоит оставлять устройство на солнце, у окна или в автомобиле, где температура быстро растет.

Даже выключенный телефон может сильно нагреться под воздействием солнца, что может повредить его внутренние компоненты.

6. Улучшите условия зарядки

Во время зарядки телефон может нагреваться – это нормально. Однако если устройство сильно нагревается, стоит проверить условия зарядки.

Причиной может быть неоригинальное или несовместимое зарядное устройство, не имеющее необходимых систем контроля питания.

Во время зарядки смартфон должен хорошо вентилироваться, поэтому не стоит класть его под подушку или в закрытую сумку.

7. Замените чехол на такой, который отводит тепло

Некоторые толстые чехлы могут удерживать тепло, которое образуется во время зарядки или работы ресурсоемких приложений.

Материалы, такие как резина или силикон, могут ухудшать отвод тепла. Временно решить проблему можно, сняв чехол со смартфона.

Если телефон часто перегревается, стоит выбрать чехол с лучшей вентиляцией, который помогает отводить тепло.

8. Обновите операционную систему и приложения

Перегрев смартфона может быть связан с программным обеспечением. Ошибки в приложениях или операционной системе могут создавать лишнюю нагрузку на процессор.

Разработчики регулярно выпускают обновления, которые исправляют такие проблемы и улучшают работу устройств. Обновление не охладит уже нагревшийся телефон мгновенно, но может помочь избежать подобных ситуаций в будущем.

9. Поставьте телефон перед вентилятором

Если другие способы не помогают, можно поставить смартфон перед вентилятором в открытом месте, чтобы улучшить отвод тепла.

Для тех, кто часто сталкивается с перегревом, существуют специальные охладители для телефонов.

В то же время не стоит пытаться резко охлаждать смартфон, например, кладя его в морозильную камеру. Из-за перепада температур внутри устройства может образоваться конденсат, который способен повредить компоненты.

Больше интересного об использовании смартфона

Ранее эксперты рассказали, можно ли пользоваться смартфоном без обновлений. Как отмечалось в материале, отсутствие обновлений безопасности со временем превращает ваше устройство в потенциальную мишень для злоумышленников.

Также УНИАН писал о том, что ваш смартфон может заряжать другой телефон. В зависимости от модели передача энергии может осуществляться двумя способами – через кабель USB-C или с помощью протокола беспроводной зарядки Qi.

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