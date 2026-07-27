Зимой Россия точно будет атаковать энергетику Украины, но есть важный нюанс, – эксперт

Он также объяснил, можно ли на 100 % защитить гражданские объекты.

Россия обязательно нанесет удары по украинской энергетической системе зимой, однако крупные города в этом году проводят беспрецедентную подготовку к потенциальным ударам. Об этом в эфире "Киев24" заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Давайте будем объективны перед собой и поймем, что враг точно будет наносить удары. Враг точно ставит перед собой цель сделать города Украины максимально непригодными для жизни…", – заявил специалист.

Он подчеркнул, что россияне "последовательны" в этом своем стремлении уже несколько лет. В то же время, добавил Харченко, за одно межсезонье уже выполняется объем работ, сопоставимый с подготовкой за несколько предыдущих лет.

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"Тот объем работ, который выполняется в крупных городах – Киеве, Днепре, Харькове и Одессе, можно сравнить с объемом работ за пять лет вместе взятых в качестве подготовки к зиме. То есть после последней сложной зимы в Киеве и Одессе, по крайней мере, так же как и в Харькове, Чернигове наконец-то прислушались к инженерам, наконец-то прислушались к тем, кто работает в сфере энергетики и критической инфраструктуры, и начались действия, направленные на то, чтобы укрепить эту инфраструктуру", – подчеркнул Харченко.

В Украине уже хорошо понимают риски, главный из которых – потеря отопления во время морозов. Поэтому в межсезонье в соответствующие меры вкладываются большие средства и выполняется значительный объем работ.

В то же время, по словам Харченко, полностью защитить энергетическую систему невозможно, поэтому результат будет зависеть от того, насколько хорошо Украина укрепит инфраструктуру и какой будет интенсивность российских атак.

Подготовка к зиме

Напомним, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев считает, что Киев абсолютно не готов к зиме. По его словам, этой зимой будут отключения света, но Украина сейчас более подготовлена, чем к прошлой зиме. Что касается теплоснабжения, то каждый город проводит соответствующие работы самостоятельно, а в Киеве, по его мнению, сложится самая тяжелая ситуация. Эксперт отметил, что в целом энергосистема готова на 8 баллов по 10-балльной шкале, а что касается теплогенерации – у каждого города свой подход.

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