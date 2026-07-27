7 приборов, которые не следует оставлять в розетке на ночь: эксперты назвали риски

Простая привычка поможет сократить расходы на электроэнергию и сделать дом безопаснее.

Многие пользователи бытовых приборов оставляют их подключенными к электросети. Такое решение не только приводит к увеличению сумм в платежках за электричество, но и может вызвать пожар.

Издание Southern living выяснило у экспертов, какие бытовые приборы обязательно нужно отключать от розетки.

Кофеварки

Специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Джимми Хиллер отметил, что кофеварка, подключённая к сети, может привести к увеличению счёта за электроэнергию.

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"Если это кофеварка без каких-либо электронных элементов, как цифровые часы и подсветка, то её можно оставлять подключённой. Но если это кофеварка с дисплеем, таймером, индикатором подогрева или сенсорной панелью управления, то она будет потреблять энергию в режиме ожидания постоянно", - объяснил эксперт.

Электрические чайники

Если у вас есть электрический чайник с регулируемой температурой, то вам обязательно нужно следить за тем, чтобы после использования он всегда был отключен от розетки. Хиллер отмечает, что этот небольшой прибор может привести к пожару и пожирать электроэнергию.

Игровые приставки

Игровые приставки могут показаться устройствами, которые имеет смысл оставлять подключенными к розетке. Однако именно они могут оказаться одними из самых "энергопожирающих" устройств, увеличивающих счет за коммунальные услуги.

Выпрямители и плойки для волос

Эти приборы известны как потенциальные источники пожаров в доме, особенно если их оставить включенными, и они соприкоснутся с чем-то, что легко воспламеняется, например, полотенцем. В связи с этим лучше вытаскивать вилку из розетки и убирать приборы сразу же после использования.

Принтеры

Хотя Хиллер отмечает, что принтеры не обязательно представляют такую же серьезную угрозу возгорания, как другие предметы из этого списка, он все же утверждает, что принтеры – одни из самых больших "энергетических вампиров".

"Они остаются под напряжением, даже когда принтер выглядит "выключенным", – говорит он.

Тостеры

"Со временем в тостере могут скапливаться крошки, что создает угрозу возгорания. Кроме того, он потребляет небольшое количество электроэнергии, если его не отключить от сети. Но главная причина – это опасность возгорания, которую представляет прибор, оставленный подключенным к сети, когда внутри и вокруг него находятся крошки", – говорит электрик Марк Халберг.

Эксперты не только рекомендуют отключать тостеры от сети, но и уделять приоритетное внимание их чистке.

Обогреватели

Еще одним очевидным предметом, который следует отключать от розетки в доме, являются обогреватели.

"Обогреватели известны тем, что представляют опасность, если их оставить включенными в розетку. Некоторые модели перегреваются или включаются случайно. Это создает угрозу возгорания, особенно если поблизости находятся такие предметы, как полотенца, одеяла, одежда, мебель и т. д.", - объяснил эксперт.

Ранее УНИАН писал, нужно ли выключать холодильник и стиральную машину во время грозы.

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