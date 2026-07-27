Туристов в аэропортах Испании ждут серьезные проблемы в ближайшие дни

Отдыхающим стоит готовиться к задержкам и большим очередям.

Испания традиционно является одним из самых популярных направлений для летнего пляжного отдыха в Европе. Однако впечатления от долгожданного отпуска там могут быть подпорчены не только протестами местных жителей, но и сразу несколькими проблемами в аэропорту.

В частности, в аэропорту Пальмы (остров Майорка) до конца лета 2026 пройдет сразу несколько забастовок персонала, организованных различными профсоюзами, что неизбежно отразится на пассажирах, пишет The Sun.

Первые забастовки пройдут среди работников технического обслуживания, наземного оборудования и инфраструктуры аэропорта и будут длиться 24 часа. Эти забастовки начнутся 27 июля и продлятся до 30 июля.

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Тем врменем, компания Swissport, ведущий поставщик услуг наземного обслуживания аэропортов и обработки грузовых авиаперевозок, также запланировала забастовки на 28 июля, а также 1, 4 и 8 августа. В эти дни наземный персонал будет бастовать с 7:00 до 12:00, а затем снова с 19:00 до 22:00.

При этом аэропорт предупредил о серьезных сбоях завтра, 28 июля, поскольку тогда, в разгар сезона отпусков, сразу несколько групп работников одновременно прекратят работу. В связи с этим пассажирам стоит быть готовыми к увеличению времени ожидания и задержкам, хотя массовые отмены рейсов маловероятны.

Задержки, вероятно, будут наблюдаться на пунктах регистрации и сдачи багажа перед вылетом, а также у пассажиров, садящихся на борт утром и вечером.

Кроме того, как пишет Express, в аэропортах Испании нынче наблюдаются одни из самых серьезных в Европе задержек на паспортном контроле, вызванных не совсем удачным запуском новой системы въезда в ЕС.

Как заявляют в авиакомпании Ryanair, аэропорты Южный Тенерифе и Сезара Манрике-Лансароте входят в число тех, где пассажиры неоднократно сталкивались с медленной обработки документов и чрезмерными очередями на паспортном контроле как по прибытии, так и при вылете. Также пассажирам приходилось стоять в очередях до двух часов в таких испанских аэропортах, как Гран-Канарию, Фуэртевентура, Малага и Аликанте.

Проблемы в аэропортах Европы этим летом

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в апреле 2026 года была окончательно запущена новая система паспортного контроля при въезде в ЕС (EES). Однако в разгар сезона летних отпусков многие европейские аэропорты столкнулись с серьезными проблемами, оказавшись неготовыми к нововведениям.

И хотя около десятка стран Евросоюза призывали упростить правила въезда хотя бы до конца туристического сезона, европейские власти на это не пошли.

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