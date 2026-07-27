Когда украинская баллистическая ракета ударит по Москве: Штилерман раскрыл сроки

В то же время конструктор не уточнил, в каком именно месяце возможны эти удары.

Осенью этого года по Москве будут нанесены удары баллистическими ракетами украинского производства. Об этом заявил главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман в интервью Дмитрию Гордону.

Осенью будут удары по Москве. И наша задача сейчас прожечь двигатель, посмотреть, что конструкционно там ничего не разваливается, как ТЗП держит, двигатель отрабатывает. Дальше мы делаем тестовый полёт, видим, что всё работает в соответствии с полётным заданием, и дальше уже начинаются полёты на территорию России", – сказал он.

Штилерман подчеркнул, что военные будут определять, куда наносить удары, но, по его мнению, "конечно же, это будут какие-то значимые цели уже сразу".

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Отвечая на вопрос, когда наша первая баллистическая ракета полетит на Москву, он сказал: "Осень, осень этого года".

В то же время Штилерман не уточнил, в каком именно месяце возможны эти удары.

Украинская баллистика – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Штилерман заявил, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. По его словам, такие ракеты имеют много преимуществ по сравнению с российскими "Искандерами".

Он подчеркнул, что они летят дальше, несут больше, стоят дешевле, а скорость достижения цели в полтора раза выше, чем у "Искандера". Конструктор считает, что "крошечные поставки" американской и европейской помощи позволили России справляться с их оружием.

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