На протяжении десятилетий исследователи пытались понять, почему одни браки остаются крепкими и счастливыми, а другие постепенно распадаются. Но универсального секрета семейного счастья так и не нашли.
Однако когда речь идет о любви, гораздо важнее человеческая интуиция и опыт специалистов, которые ежедневно помогают семейным парам. Психологи, семейные терапевты и коучи по отношениям попытались объяснить, что помогает супругам сохранить счастливый брак на долгие годы и как сохранить семью мужчине и женщине.
Ранее мы рассказывали, как понять, что мужчина настроен серьезно - какие признаки на это указывают.
Что делать, чтобы сохранить брак
Вот 25 простых привычек, которые, по мнению экспертов, незаметно делают брак крепче.
- Выходить из зоны комфорта
Со временем партнер становится родным и привычным, а вместе с этим отношения могут потерять ощущение новизны. Поэтому важно сознательно искать новые впечатления: пробовать необычные занятия, осваивать совместные хобби, путешествовать или просто чаще устраивать свидания, пишет издание Yourtango.
"Когда чувство новизны перестает возникать само собой, его нужно создавать намеренно. Регулярные свидания - один из самых простых способов сохранить страсть и яркие эмоции", - говорит коуч по отношениям Эрика Джордан.
- Не замалчивать проблемы
Крепкий брак невозможен без общения. Эксперты советуют не ждать, что партнер сам поймет ваши чувства или догадается о ваших потребностях. Гораздо полезнее спокойно обсуждать проблемы, внимательно слушать друг друга и не выяснять отношения при посторонних.
- Лучше узнавать своего партнера
Любить человека - значит понимать его. Интересуйтесь желаниями, ценностями, мечтами и взглядами супруга. Искренние разговоры помогают укрепить эмоциональную близость, а вместе с ней - и отношения в целом.
- Создавать новые совместные воспоминания
Не позволяйте отношениям превратиться в рутину. Совместные поездки, прогулки, новые впечатления и даже небольшие семейные традиции помогают сохранять эмоциональную связь и делают брак крепче.
- Стремиться к миру, а не к победе
У каждого человека свои потребности и приоритеты, поэтому важно не только понимать собственные желания, но и принимать желания партнера. Ежедневное уважительное общение и готовность искать компромисс помогают избежать многих конфликтов.
- Быть готовыми работать над отношениями
Сам по себе штамп в паспорте не гарантирует долгую и счастливую семейную жизнь. Если перестать вкладываться в отношения и воспринимать партнера как должное, со временем это может привести к серьезным проблемам. Крепкий брак строится на взаимных усилиях, работе над собой и общих целях.
- Доверять друг другу
Брак - это долгосрочный союз, который невозможен без доверия и уважения. Важно быть честными, открыто говорить о своих чувствах и помнить, что сохранить отношения можно только совместными усилиями. Именно взаимопонимание помогает паре справляться с трудностями спустя годы.
- Создать ощущение безопасности
Каждому человеку важно чувствовать, что рядом с партнером он любим, принят и находится в безопасности. Когда супруг знает, что его поймут и поддержат, эмоциональная связь становится гораздо крепче.
- Искать новые способы быть ближе
Эмоциональная связь требует внимания не меньше, чем любовь. Спрашивайте, как прошел день у партнера, готовьте вместе ужин, гуляйте, обсуждайте книги или фильмы. Даже небольшие совместные моменты помогают сохранять близость и не дают отношениям превратиться в привычку.
- Всегда относиться с уважением
В основе крепкого брака лежит уважение. Оно проявляется не только в словах, но и в отношении к мнению, чувствам и желаниям партнера. Без взаимного уважения невозможно построить доверие, а значит, и сохранить отношения надолго.
- Разделять общие ценности
Любовь становится крепче, когда супругов объединяют не только чувства, но и общие жизненные принципы. Доверие, схожие ценности и готовность обсуждать даже сложные темы помогают сохранить отношения на долгие годы.
- Смотреть в одном направлении
Финансы, дети и романтика важны для счастливого брака, но эксперты считают, что еще важнее иметь общие цели и одинаковое представление о будущем. Когда супруги понимают, ради чего они строят совместную жизнь, им легче преодолевать любые трудности.
- Быть добрее друг к другу
Даже в самых счастливых семьях случаются разочарования и неоправданные ожидания. Но крепкие пары отличаются тем, что в такие моменты сознательно выбирают доброту, а не взаимные упреки. Простые проявления заботы помогают сгладить многие конфликты и укрепляют отношения.
- Не забывать о мелочах
Именно небольшие ежедневные знаки внимания со временем становятся основой крепкого брака. Обнимайте друг друга по утрам, чаще говорите "Я тебя люблю", поддерживайте мечты партнера, не ложитесь спать в ссоре и находите время для совместных прогулок. Такие привычки помогают сохранить близость даже спустя годы.
- Принимать различия друг друга
Не стоит ждать, что супруг будет во всем похож на вас. Именно различия часто делают отношения интереснее и помогают партнерам дополнять друг друга. Главное - не пытаться переделать любимого человека, а научиться принимать его таким, какой он есть.
- Быть эмоционально доступными
Партнеру важно чувствовать, что вы всегда рядом и готовы поддержать. Внимательно слушайте, интересуйтесь его переживаниями, принимайте важные решения вместе и показывайте, что его мнение действительно имеет значение. Именно такие моменты создают ощущение настоящей близости.
- Поддерживать друг друга
Брак - это партнерство, в котором оба человека готовы быть опорой друг для друга. Во время трудностей важно не искать виноватого, а действовать сообща. Честность, взаимная поддержка и умение вместе преодолевать проблемы делают отношения гораздо крепче.
- Брать ответственность за свои чувства
Не стоит считать, что партнер полностью отвечает за ваше настроение или эмоции. Иногда причина обид и конфликтов кроется в наших собственных ожиданиях, убеждениях или реакциях. Если каждый готов признать свою часть ответственности, находить общий язык становится намного легче.
- Помнить три главных слова
Многие проблемы в отношениях помогают предотвратить всего три принципа: доверие, общение и гибкость.
- Общаться открыто и с уважением
Умение разговаривать друг с другом - один из главных секретов счастливого брака. Не менее важно уважать мнение партнера, даже если вы с ним не согласны. Исследования также показывают, что крепкие пары гораздо чаще благодарят и хвалят друг друга, чем критикуют.
"Исследования Джона Готтмана показывают: супруги с самыми крепкими браками произносят как минимум пять слов благодарности или одобрения на каждое критическое замечание", - отмечает лицензированный психолог доктор Лори Минц.
- Осознанно укреплять эмоциональную связь
Важно не только разговаривать, но и показывать партнеру, что он для вас действительно важен. Смотрите друг другу в глаза, внимательно слушайте, проявляйте искренний интерес и чаще спрашивайте себя, что сейчас важнее - доказать свою правоту или сохранить теплые отношения.
- Не забывать о романтике
Любовь и уважение остаются фундаментом крепкого брака, но романтика тоже играет важную роль. Эксперты советуют уделять внимание интимной жизни, не забывать о поцелуях, объятиях и других проявлениях нежности - они помогают сохранить эмоциональную близость на долгие годы.
- Четко распределять обязанности
Многие конфликты возникают из-за неоправданных ожиданий. Чтобы избежать недопонимания, честно обсуждайте обязанности, заранее договаривайтесь, кто и за что отвечает, и не бойтесь открыто говорить о своих чувствах и ожиданиях.
- Отказаться от постоянной критики
Эксперты считают, что привычка постоянно критиковать партнера постепенно разрушает даже крепкие отношения. Вместо этого лучше чаще замечать достоинства друг друга, говорить доброжелательно и сосредоточиться на том, что вас объединяет.
- Проявлять сочувствие и понимание
Даже в счастливом браке бывают периоды, когда одному из партнеров приходится брать на себя больше забот. В такие моменты особенно важно относиться друг к другу с пониманием, поддерживать, чаще проводить время вместе и помнить, что идеального равенства в отношениях не бывает.