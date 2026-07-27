Не только любовь делает отношения крепкими - эксперты назвали ежедневные действия, которые помогают супругам оставаться близкими.

На протяжении десятилетий исследователи пытались понять, почему одни браки остаются крепкими и счастливыми, а другие постепенно распадаются. Но универсального секрета семейного счастья так и не нашли.

Однако когда речь идет о любви, гораздо важнее человеческая интуиция и опыт специалистов, которые ежедневно помогают семейным парам. Психологи, семейные терапевты и коучи по отношениям попытались объяснить, что помогает супругам сохранить счастливый брак на долгие годы и как сохранить семью мужчине и женщине.

Ранее мы рассказывали, как понять, что мужчина настроен серьезно - какие признаки на это указывают.

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Что делать, чтобы сохранить брак

Вот 25 простых привычек, которые, по мнению экспертов, незаметно делают брак крепче.

Выходить из зоны комфорта

Со временем партнер становится родным и привычным, а вместе с этим отношения могут потерять ощущение новизны. Поэтому важно сознательно искать новые впечатления: пробовать необычные занятия, осваивать совместные хобби, путешествовать или просто чаще устраивать свидания, пишет издание Yourtango.

"Когда чувство новизны перестает возникать само собой, его нужно создавать намеренно. Регулярные свидания - один из самых простых способов сохранить страсть и яркие эмоции", - говорит коуч по отношениям Эрика Джордан.

Не замалчивать проблемы

Крепкий брак невозможен без общения. Эксперты советуют не ждать, что партнер сам поймет ваши чувства или догадается о ваших потребностях. Гораздо полезнее спокойно обсуждать проблемы, внимательно слушать друг друга и не выяснять отношения при посторонних.

Лучше узнавать своего партнера

Любить человека - значит понимать его. Интересуйтесь желаниями, ценностями, мечтами и взглядами супруга. Искренние разговоры помогают укрепить эмоциональную близость, а вместе с ней - и отношения в целом.

Создавать новые совместные воспоминания

Не позволяйте отношениям превратиться в рутину. Совместные поездки, прогулки, новые впечатления и даже небольшие семейные традиции помогают сохранять эмоциональную связь и делают брак крепче.

Стремиться к миру, а не к победе

У каждого человека свои потребности и приоритеты, поэтому важно не только понимать собственные желания, но и принимать желания партнера. Ежедневное уважительное общение и готовность искать компромисс помогают избежать многих конфликтов.

Быть готовыми работать над отношениями

Сам по себе штамп в паспорте не гарантирует долгую и счастливую семейную жизнь. Если перестать вкладываться в отношения и воспринимать партнера как должное, со временем это может привести к серьезным проблемам. Крепкий брак строится на взаимных усилиях, работе над собой и общих целях.

Доверять друг другу

Брак - это долгосрочный союз, который невозможен без доверия и уважения. Важно быть честными, открыто говорить о своих чувствах и помнить, что сохранить отношения можно только совместными усилиями. Именно взаимопонимание помогает паре справляться с трудностями спустя годы.

Создать ощущение безопасности

Каждому человеку важно чувствовать, что рядом с партнером он любим, принят и находится в безопасности. Когда супруг знает, что его поймут и поддержат, эмоциональная связь становится гораздо крепче.

Искать новые способы быть ближе

Эмоциональная связь требует внимания не меньше, чем любовь. Спрашивайте, как прошел день у партнера, готовьте вместе ужин, гуляйте, обсуждайте книги или фильмы. Даже небольшие совместные моменты помогают сохранять близость и не дают отношениям превратиться в привычку.

Всегда относиться с уважением

В основе крепкого брака лежит уважение. Оно проявляется не только в словах, но и в отношении к мнению, чувствам и желаниям партнера. Без взаимного уважения невозможно построить доверие, а значит, и сохранить отношения надолго.

Разделять общие ценности

Любовь становится крепче, когда супругов объединяют не только чувства, но и общие жизненные принципы. Доверие, схожие ценности и готовность обсуждать даже сложные темы помогают сохранить отношения на долгие годы.

Смотреть в одном направлении

Финансы, дети и романтика важны для счастливого брака, но эксперты считают, что еще важнее иметь общие цели и одинаковое представление о будущем. Когда супруги понимают, ради чего они строят совместную жизнь, им легче преодолевать любые трудности.

Быть добрее друг к другу

Даже в самых счастливых семьях случаются разочарования и неоправданные ожидания. Но крепкие пары отличаются тем, что в такие моменты сознательно выбирают доброту, а не взаимные упреки. Простые проявления заботы помогают сгладить многие конфликты и укрепляют отношения.

Не забывать о мелочах

Именно небольшие ежедневные знаки внимания со временем становятся основой крепкого брака. Обнимайте друг друга по утрам, чаще говорите "Я тебя люблю", поддерживайте мечты партнера, не ложитесь спать в ссоре и находите время для совместных прогулок. Такие привычки помогают сохранить близость даже спустя годы.

Принимать различия друг друга

Не стоит ждать, что супруг будет во всем похож на вас. Именно различия часто делают отношения интереснее и помогают партнерам дополнять друг друга. Главное - не пытаться переделать любимого человека, а научиться принимать его таким, какой он есть.

Быть эмоционально доступными

Партнеру важно чувствовать, что вы всегда рядом и готовы поддержать. Внимательно слушайте, интересуйтесь его переживаниями, принимайте важные решения вместе и показывайте, что его мнение действительно имеет значение. Именно такие моменты создают ощущение настоящей близости.

Поддерживать друг друга

Брак - это партнерство, в котором оба человека готовы быть опорой друг для друга. Во время трудностей важно не искать виноватого, а действовать сообща. Честность, взаимная поддержка и умение вместе преодолевать проблемы делают отношения гораздо крепче.

Брать ответственность за свои чувства

Не стоит считать, что партнер полностью отвечает за ваше настроение или эмоции. Иногда причина обид и конфликтов кроется в наших собственных ожиданиях, убеждениях или реакциях. Если каждый готов признать свою часть ответственности, находить общий язык становится намного легче.

Помнить три главных слова

Многие проблемы в отношениях помогают предотвратить всего три принципа: доверие, общение и гибкость.

Общаться открыто и с уважением

Умение разговаривать друг с другом - один из главных секретов счастливого брака. Не менее важно уважать мнение партнера, даже если вы с ним не согласны. Исследования также показывают, что крепкие пары гораздо чаще благодарят и хвалят друг друга, чем критикуют.

"Исследования Джона Готтмана показывают: супруги с самыми крепкими браками произносят как минимум пять слов благодарности или одобрения на каждое критическое замечание", - отмечает лицензированный психолог доктор Лори Минц.

Осознанно укреплять эмоциональную связь

Важно не только разговаривать, но и показывать партнеру, что он для вас действительно важен. Смотрите друг другу в глаза, внимательно слушайте, проявляйте искренний интерес и чаще спрашивайте себя, что сейчас важнее - доказать свою правоту или сохранить теплые отношения.

Не забывать о романтике

Любовь и уважение остаются фундаментом крепкого брака, но романтика тоже играет важную роль. Эксперты советуют уделять внимание интимной жизни, не забывать о поцелуях, объятиях и других проявлениях нежности - они помогают сохранить эмоциональную близость на долгие годы.

Четко распределять обязанности

Многие конфликты возникают из-за неоправданных ожиданий. Чтобы избежать недопонимания, честно обсуждайте обязанности, заранее договаривайтесь, кто и за что отвечает, и не бойтесь открыто говорить о своих чувствах и ожиданиях.

Отказаться от постоянной критики

Эксперты считают, что привычка постоянно критиковать партнера постепенно разрушает даже крепкие отношения. Вместо этого лучше чаще замечать достоинства друг друга, говорить доброжелательно и сосредоточиться на том, что вас объединяет.

Проявлять сочувствие и понимание

Даже в счастливом браке бывают периоды, когда одному из партнеров приходится брать на себя больше забот. В такие моменты особенно важно относиться друг к другу с пониманием, поддерживать, чаще проводить время вместе и помнить, что идеального равенства в отношениях не бывает.

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