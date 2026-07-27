Как правильно очистить USB-порт от пыли и ворса, не повредив контакты

Если смартфон заряжается через раз, а ноутбук перестал распознавать флешку, проблема далеко не всегда связана с батареей или зарядным устройством.

Большинство пользователей практически никогда не чистят USB-порты своих устройств, хотя именно скопившаяся внутри пыль и ворс нередко чаще всего причиной проблем с зарядкой или подключением устройств.

Если смартфон заряжается через раз или компьютер перестал распознавать USB-флешку, прежде чем обращаться в сервис, стоит проверить состояние разъема. Эксперт Engadget объяснил, как очистить разъем без риска повредить устройство.

Как почистить грязный USB-порт

Перед началом очистки обязательно выключите устройство. Если речь идет о настольном компьютере, его также следует отключить от электросети. Только после этого можно приступать к очистке разъема.

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Самым простым и безопасным инструментом считается деревянная или пластиковая зубочистка. Нужно аккуратно подцепить скопившийся внутри ворс и пыль, не нажимая на внутренние контакты и не прикладывая силу – достаточно легких движений, чтобы извлечь загрязнения.

Если загрязнений много, дополнительно можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом. Короткие струи воздуха помогут выдуть остатки пыли из разъема. Но держать кнопку баллона долго не стоит – сильный непрерывный поток может только повредить чувствительные контакты USB-порта.

Регулярная чистка USB-портов, как правило, не требуется, если устройство используется в нормальных условиях. Проверить и при необходимости очистить разъем стоит в следующих случаях:

смартфон заряжается нестабильно или периодически теряет контакт с кабелем;

ноутбук перестал распознавать флешки и другие USB-аксессуары;

кабель в разъеме сидит слишком свободно;

устройство недавно побывало на пляже или в очень пыльном месте, где внутрь мог попасть песок.

Во многих случаях обычная очистка позволяет полностью устранить подобные проблемы.

Чем нельзя чистить USB-порт

При этом существует несколько популярных, но опасных способов очистки, которых следует избегать. В частности, не рекомендуется использовать WD-40, бытовые чистящие средства и отбеливатели – они могут оставить налет, вызвать короткое замыкание или повредить электронику.

Также не рекомендуется использовать ватные палочки, поскольку они часто оставляют внутри порта мелкие волокна, которые ухудшают контакт, и любые металлические предметы вроде скрепок, иголок или булавок, которые легко деформируют чувствительные контакты.

Если после очистки проблемы с зарядкой или подключением устройств не исчезли, скорее всего, причина кроется в неисправности самого порта или аппаратной поломке, и в этом случае лучше обратиться в сервисный центр.

Многие Android-юзеры даже не подозревают, что их смартфон фактически имеет скрытый "срок годности". Речь не о физическом износе девайса, а о моменте, когда производитель перестает выпускать для него обновления безопасности.

Эксперты называли популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. В скором времени эти модели перестанут получать исправления уязвимостей, а популярные приложения могут потерять совместимость со старой версией Android или iOS.

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