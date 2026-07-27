Дизель по 100 гривен: эксперт предупредил, когда цены на АЗС пересекут психологическую отметку

Рост цен обусловлен как подорожанием нового ресурса, так и локальным дефицитом топлива на заправках.

К концу недели цены на дизельное топливо на украинских АЗС могут вырасти до 95 гривень за литр, а уже на следующей неделе операторы могут преодолеть психологическую отметку в 100 гривень за литр. Об этом УНИАН рассказал основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

"К концу недели все должны выйти примерно на цену свыше 90 гривень. Примерно 93–95 гривень за литр. К концу недели такие цены уже будут. На следующей неделе все окажутся перед дилеммой: кто первым преодолеет отметку в 100 гривень", – сказал Леушкин.

Эксперт объяснил, что дешевые запасы топлива на рынке уже практически исчерпаны, а аграрии полностью выкупили старые запасы в минувшие выходные. Зато новые партии дизельного топлива поступают в Украину уже по значительно более высокой цене. По его словам, с учетом доставки, логистики, зарплат и налогов себестоимость такого топлива уже составляет 96–98 грн за литр, поэтому продавать его придется по 100 грн за литр.

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В то же время эксперт отметил, что отметка в 100 грн – психологический барьер. Поэтому государственная компания "Укрнафта" могла бы сдержать рост стоимости за счет товарной интервенции, однако на данный момент у компании нет достаточных запасов топлива.

"Поэтому цены будут расти. До 100 гривень цена должна вырасти, мы уже должны это ощущать, где-то она должна быть близка к этой отметке. Все потихоньку поднимают цены на гривню, полторы, две гривни в день, но никто не хочет первым сразу установить цену в 100 гривень, чтобы не попасть под раздачу", – рассказал Леушкин.

По его словам, ситуацию обострил локальный дефицит топлива. Из-за отсутствия дизеля на части АЗС, прежде всего "Укрнафты", а также отдельных других сетей, водители начали массово скупать топливо. Дополнительный ажиотаж возник из-за значительной разницы между оптовыми и розничными ценами, из-за чего аграрии вместо закупки оптовых партий начали заправлять технику непосредственно на АЗС. В результате отдельные сети даже были вынуждены ввести ограничения.

"ОККО ввело лимит – больше 100 литров не заправляют. А что происходит, когда вводят ограничения? Люди сразу вспомнили дефицит 2022 года. У нас люди очень быстро реагируют на любой ажиотаж. Как только появляется какой-то повод для беспокойства, все мгновенно активизируются. В итоге вся страна начала готовиться к возможному топливному кризису. Все бросились запасаться топливом, заполняя все возможные емкости. В такой ситуации обеспечивать АЗС топливом очень сложно", – пояснил эксперт.

Впрочем, Леушкин подчеркивает, что говорить о полноценном топливном кризисе пока рано, хотя ситуация остается напряженной.

"Ситуация сложная. Сказать, что это уже какой-то полноценный кризис, нельзя, но и спокойной ситуацию тоже не назовешь", – добавил он.

Ситуация на АЗС в Украине – главные новости

24 июля в Украине за сутки дизельное топливо подорожало в среднем более чем на 2 гривни и впервые за долгое время превысило 85 грн за литр.

Ранее эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин рассказывал, что топливные компании больше не откладывают пересмотр цен, как это было во время предыдущих кризисов. Эксперт отметил, что рынок извлек уроки из значительных финансовых потерь в прошлые периоды, поэтому операторы теперь быстрее реагируют на изменения себестоимости.

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