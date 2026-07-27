28 июля погода в Киеве испортится

Во вторник, 28 июля, через Киевщину пройдет холодный атмосферный фронт с осадками и похолоданием. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут в Киее +16°, а днем ожидается до +24°. Переменная облачность. В течение дня в столице и по области пройдет дождь и гроза.
Ветер усилится до 7-12 м/с, во время грозы вероятны более сильные порывы. Атмосферное давление начнет повышаться после прохождения фронта, 743-748 мм ртутного столба.
Погода 28 июля
Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +21°.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.
В Тернополе 28 июля ночью +14°, днем +22°, переменная облачность.
В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +14°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.
В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +15°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +16°...+22°, переменная облачность, дождь.
В Житомире во вторник ночью +16°, днем +21°, переменная облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+22°, переменная облачность, дождь.
В Черкассах завтра ночью +20°, днем +24°, переменная облачность, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь.
В Одессе 28 июля - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +26°, дождь.
В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +21°, переменная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +27°, дождь.
В Запорожье температура ночью +20°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +20°, переменная облачность, дождь.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+28°, возможен дождь.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.