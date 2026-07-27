Беременная Витвицкая рассказала, выбрала ли она уже имя для первенца

Ведущая также призналась, планирует ли она партнерские роды.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая сейчас ждет первенца, заговорила о предстоящих родах.

Не секрет, что 46-летняя звезда телевидения уже на 33-й неделе беременности. На днях она призналась, что планирует партнерские роды, однако не знает, сможет ли её муж-военнослужащий Алексей Ситайло освободиться от службы в тот день.

"Это зависит от службы Алексея, как у него сложится, получится ли, ведь мы не можем предсказать, как всё будет. Подруги, которые выбирали роды с участием мужа, все советуют и говорят, что муж очень помогает, и просто даже ощущение его поддержки рядом очень важно в эти минуты. Он хочет поддержать меня как можно больше", – отметила будущая мамочка в комментарии для проекта "Тур зірками".

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Соломия также ответила, выбрала ли она уже имя для сына. Эту тему она прокомментировала так:

"Говорят, что мы почувствуем, когда родится ребенок, когда возьмем его на руки, потому что пока что как-то еще не можем определиться. Я стараюсь выбрать такое красивое украинское имя, чтобы оно еще сочеталось с фамилией Алексы, его отчеством. Мама пишет: "Вот я сегодня разговаривала, там такие-то варианты". Мы обсуждаем, но пока точных вариантов нет".

Напомним, ранее 46-летняя беременная Соломия Витвицкая откровенно высказалась о декрете.

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