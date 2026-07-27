'Интерпайп' разработал новое резьбовое соединение для сланцевых скважин в США

Украинская промышленная компания "Интерпайп" представила новое полупремиальное резьбовое соединение INTREPID-SP HT для обсадных труб, разработанное для нефтегазового сектора США и адаптированное для использования в горизонтальных скважинах на сланцевых месторождениях, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, новая конструкция с повышенными эксплуатационными характеристиками успешно прошла все необходимые этапы проверки на независимом испытательном стенде.

"INTREPID-SP HT совместимо со стандартной резьбой API Buttress, поэтому не требует дополнительных аксессуаров при эксплуатации. Соединение прошло испытания на усталость до 100 тыс. циклов, а также квалификацию в соответствии с Shale Test Protocol, который применяется в нефтегазовой отрасли для оборудования сланцевых месторождений", – говорится в сообщении.

Видео дня

Конструкция разработана для обсадных труб диаметром от 114,3 до 339,7 мм. Высокий крутящий момент соединения упрощает завинчивание трубной колонны и повышает скорость спуска труб в скважину. Оптимизированная форма соединения повышает структурную устойчивость колонны и обеспечивает улучшенное уплотнение и распределение нагрузки.

"Мы всегда стремимся лучше понимать потребности наших клиентов и предлагать наиболее эффективные решения. Соединение INTREPID-SP HT является ярким примером этого, поскольку оно было специально разработано для удовлетворения строгих требований нефтегазового сектора США. Мы ожидаем, что новое решение будет надежным и поможет укрепить позиции компании на американском рынке", – отметил вице-президент "Интерпайпа" по техническим продажам в Западном полушарии Майк Вебер.

Как сообщалось ранее, R&D-центр "Интерпайпа" пополнил собственную линейку резьбовых соединений UPJ новой разработкой – полупремиальным решением UPJ-QR "Quick Run" для вдвое более быстрого спуска в скважину. Новая разработка компании уже успешно используется на газовых месторождениях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: