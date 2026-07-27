В польском Вроцлаве задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев

Глава МИД призвал польских политиков прекратить разжигать вражду, которая уже привела к нападениям.

В Польше правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Еще одного разыскивают.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети Х, Украина ожидает "полного, объективного и беспристрастного расследования". Также ожидается, что правоохранители установят обстоятельства и мотивы преступления, а виновные получат справедливое наказание.

Сибига поблагодарил польские власти и правоохранительные органы за "оперативную, принципиальную и своевременную реакцию". Заверил, что Украина будет следить за ходом дела.

Видео дня

"В очередной раз призываю отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, которое в конечном итоге превращается в конкретные физические нападения на улицах. Нужно искать диалог и взаимное уважение, а не поводы для ненависти. Украина и Польша обречены на прагматичное добрососедство и защиту безопасности от общего извечного врага", – написал министр.

Нападения на украинцев в Польше

Напомним, что ранее, 27 июля, в сети распространилось видео нападения на украинских граждан – мужчину и женщину. Трое мужчин подошли к ним на парковке, окружили и сильно избили. По некоторым утверждениям, причиной стало то, что девушка сделала мужчинам замечание.

Добавим, что 13 июля в Польше задержали мужчину, который перед этим оскорблял украинскую девочку в автобусе. При этом он ругался и использовал нецензурную лексику.

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