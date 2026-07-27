Дерзко называют 'аналогом HIMARS': эксперты объяснили, что за РСЗО впервые поразил 'Азов'

Обозреватели предполагают, что враг пытался замаскировать пусковую установку под обычный грузовик, пряча заднюю часть под тентом.

Бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" во время отражения масштабного штурма оккупантов впервые поразили российскую 300-мм реактивную систему залпового огня "Сарма". Эта РСЗО до этого ни разу не фиксировалась на фронте, хотя пропагандисты РФ говорят о её применении против Украины ещё с начала 2025 года, пишет Defense Express.

Как отмечают аналитики, рашисты дерзко называют свою "Сарму" - "аналогом HIMARS", хотя о мультикалиберности, присущей американской системе, здесь речи не идет.

Они также заметили интересную деталь. На кадрах поражения РСЗО ударным дроном Hornet видно, что кабина машины была окрашена в белый цвет. Это, по их словам, может указывать на попытку оккупантов замаскировать установку под гражданский грузовик – заднюю часть с пусковой установкой в таком случае пришлось бы скрывать под тентом со съемным каркасом.

Видео дня

"Несмотря на то, что РСЗО "Сарма" называют "новейшей", на самом деле она не такая уж и новая. Фактически это реинкарнация РСЗО 9А52-4 "Кама" на шасси КамАЗ-63501, первый опытный образец которой появился еще 19 лет назад в далеком 2007 году, а ее разработка началась и того раньше. В РФ планировали экспортировать свою "Каму" и особенно рассчитывали с ней на юго-восточный регион Азии. Однако за прошедшие годы она так и не заинтересовала ни одного экспортного покупателя, более того, даже само министерство обороны не проявило к ней интереса", – поясняют аналитики.

Так, второе рождение системы под названием "Сарма" состоялось лишь в феврале 2026 года, когда её впервые продемонстрировали на World Defense Show в Саудовской Аравии. При этом, как отмечается, ещё в 2025 году появлялась информация, что РФ якобы успела закупить 12 таких РСЗО и ещё столько же транспортно-зарядных машин к ним.

Справка – РСЗО "Сарма"

Что касается характеристик, калибр "Сармы" составляет 300 мм. Сначала для неё заявляли дальность поражения от 20 до 120 км, но впоследствии рашисты начали говорить уже и о 200 км – по имеющимся данным, это вполне может оказаться преувеличением. Скорее всего, реальная максимальная дальность всё же не превышает 120 км – именно столько "бьют" управляемые снаряды 9М544 и 9М549, которыми рашисты оснащают "Торнадо-С", отмечают эксперты.

Что предшествовало

Напомним, что впервые поразить РСЗО "Сарма" удалось Силам обороны Украины во время отражения масштабного механизированного наступления россиян на Добропольском направлении – систему уничтожили с помощью ударного дрона авиационного типа.

В 2023 году российские СМИ впервые публично объявили о работе над РСЗО на шасси "КамАЗ" с улучшенной мобильностью.

О том, что в армию РФ в 2025 году начали поступать новые РСЗО "Сарма", ранее на встрече с Владимиром Путиным заявлял генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

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