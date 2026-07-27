7 продуктов для завтрака, которые помогут сохранить энергию в течение дня

Завтрак – один из лучших способов зарядиться энергией на весь день.

Правильный завтрак помогает поддерживать энергию и бодрость в течение всего дня. Диетологи назвали семь продуктов, которые стоит добавить в утреннее меню, пишет Real Simple.

Многие люди отказываются от завтрака, чтобы поспать ещё несколько минут. Однако именно утренний приём пищи является одним из лучших способов зарядиться энергией на день.

"Завтрак восстанавливает уровень глюкозы в мозге – органе, который требует больше всего энергии, – поэтому вы можете ясно мыслить и оставаться сосредоточенными", – объясняет ученый и диетолог Саманта Петерсон.

Видео дня

По её словам, завтрак помогает стабилизировать уровень сахара в крови, восполнить запасы питательных веществ, которые мозг и мышцы израсходовали в течение ночи, а также сигнализирует организму, что пора переходить от отдыха к активности.

Если утро обычно проходит в спешке, завтрак становится ещё важнее. Как отмечает Петерсон, стабильный уровень сахара в крови помогает контролировать уровень кортизола и других гормонов стресса, обеспечивая более спокойное и сбалансированное начало дня.

В то же время не все продукты для завтрака одинаково хорошо поддерживают энергию. Спортивный диетолог Дон Джексон Блатнер советует выбирать блюда, содержащие углеводы, белки и жиры, ведь каждый из этих макронутриентов выполняет свою роль.

Ниже – список продуктов, которые специалисты рекомендуют включить в утреннее меню, чтобы поддерживать энергию в течение дня.

Яйца

Этот популярный продукт для завтрака является источником полноценного белка, то есть содержит все незаменимые аминокислоты, и помогает дольше чувствовать сытость. Кроме того, яйца богаты витаминами группы B и холином, которые поддерживают работу мозга, концентрацию внимания и чувство насыщения, отмечает Петерсон.

Шпинат

Добавить несколько горстей шпината к яйцам – простой способ сделать завтрак более сытным и питательным.

"Шпинат богат железом растительного происхождения, которое помогает доставлять кислород к клеткам и поддерживать энергию", – объясняет Блатнер.

Греческий йогурт

Это удобный вариант завтрака, богатый белком и пробиотиками, которые помогают поддерживать пищеварение, баланс сахара в крови и настроение, советует Петерсон. По словам специалистов, это отличный выбор для напряженного или стрессового утра.

Орехи и семена

"Они содержат магний, который участвует в сотнях реакций, связанных с выработкой энергии", – говорит Блатнер.

Диетолог советует добавлять в утреннюю овсянку или йогурт горсть орехов и семян, например тыквенные семечки, миндаль, семена чиа или конопли. Также можно заранее приготовить пудинг из семян чиа в качестве быстрого варианта завтрака.

Овсянка

Овсянка является качественным источником цельнозерновых углеводов. Чтобы сделать её полноценным приёмом пищи, эксперты советуют добавить орехи, семена и ягоды.

Творог

"Творог богат казеином – белком, который медленно переваривается, помогает дольше оставаться сытым и поддерживает стабильный уровень энергии в течение нескольких часов", – объясняет Петерсон.

По её словам, этот продукт также содержит много кальция, который поддерживает работу мышц и здоровый метаболизм. Кроме того, творог – универсальный продукт, который можно сочетать как со сладкими, так и с солеными добавками.

Авокадо

Авокадо богато жирами и белком, которые помогают поддерживать стабильный уровень энергии и предотвращать его резкий спад в середине утра, говорит Петерсон.

Его можно добавить в классические тосты с авокадо или приготовить тако с гуакамоле и квашеной капустой.

Еще больше интересного о завтраках

Ранее эксперты назвали завтрак, который идеально подходит при хроническом воспалении. По мнению специалистов, лучшим вариантом является тост с авокадо на цельнозерновом хлебе с помидором и яйцом.

Также диетологи назвали 9 продуктов, которые часто употребляют на завтрак, но после них ещё больше хочется есть. В частности, в список попали мясные полуфабрикаты, сладкая выпечка и хлопья.

Вас также могут заинтересовать новости: