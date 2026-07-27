Как избавиться от корней деревьев и пней естественным способом: советы экспертов

Иногда корни деревьев и старые пни могут доставить немало хлопот.

После удаления дерева на участке часто остается проблема – корни и пень. Корневая система может продолжать расти, давать новые побеги или мешать обустройству сада и строительным работам. Эксперты рассказали, почему важно вовремя убрать остатки дерева, какие естественные методы для этого существуют и когда лучше обратиться к специалистам, пишет marthastewart.com.

Эксперты отмечают, что удалять корни можно только после того, как дерево спилили. Пока дерево стоит, именно корневая система удерживает его в почве, поэтому её повреждение может сделать дерево неустойчивым и создать дополнительную опасность.

Даже после удаления дерева корни еще некоторое время остаются активными. В них сохраняется запас энергии, из-за чего новые побеги могут появляться в течение нескольких лет.

Видео дня

Специалисты также советуют удалять корни, если они повреждают имущество – деформируют тротуары, подъездные дорожки, фундаменты или растут слишком близко к дому или инженерным сетям. Кроме того, следует удалять инвазивные виды деревьев, которые быстро распространяются и вытесняют местные растения. Некоторые деревья также выделяют в почву вещества, которые могут препятствовать росту других культур.

Эксперты назвали несколько способов, которые помогут избавиться от корней без агрессивных химикатов.

Выкопайте корни

По словам специалиста Дэна Грегга, самый эффективный способ – полностью удалить пень и основную корневую систему. Для этого обычно используют специальную технику, в частности мини-экскаваторы. Если такой возможности нет, корни можно выкопать лопатой, но это потребует больше времени и усилий.

Регулярно удаляйте новые побеги

Другой специалист Марк Рассел советует срезать новые побеги сразу после появления. По его словам, корни после спиливания дерева еще имеют запас энергии, но если постоянно удалять побеги, со временем они истощатся и погибнут.

Дайте пню разложиться естественным путем

Еще один вариант – оставить пень для естественного разложения. По словам Грегга, этот процесс может длиться несколько лет. Его можно немного ускорить, накрыв пень брезентом или плотной пленкой, чтобы ограничить доступ света и кислорода. В то же время этот способ не подходит, если место планируется использовать для нового озеленения или строительства.

Используйте английскую соль (соль Эпсома)

Английская соль постепенно обезвоживает корни и помогает их уничтожить. Для этого в пне просверливают отверстия, засыпают в них соль, смачивают водой и накрывают пень, чтобы дождь не вымывал вещество. Процедуру повторяют каждые три-четыре недели.

Если просверлить отверстия нет возможности, можно приготовить раствор из одной части английской соли и двух частей воды. Им поливают пень и корни, накрывают их и повторяют обработку еженедельно, пока они не высохнут.

Как восстановить участок после удаления корней

После удаления пня и корней участок нужно восстановить. По словам Грегга, следует выровнять почву, при необходимости добавить верхний слой земли, а затем высадить новый газон, траву, растения или использовать мульчу.

Рассел советует перед посадкой травы добавить в почву азот. По его словам, это поможет избежать появления желтого пятна на месте бывшего дерева. Также он не рекомендует сажать новое дерево в ту же яму – лучше выбрать другое место на расстоянии не менее 1,8 метра.

Когда стоит обратиться к специалистам

Не все деревья и корни безопасно удалять самостоятельно. Грегг отмечает, что крупные деревья требуют оценки и работы профессионалов, ведь для их удаления часто нужны специальная техника и опыт, чтобы не повредить здания, коммуникации или участок.

Рассел также советует обращаться к специалистам, если пень большой. По его словам, люди часто недооценивают, насколько сложно вытащить крупные корни, и попытки сделать это самостоятельно с помощью автомобиля могут привести к повреждению машины.

Подробнее об обустройстве приусадебного участка

Ранее УНИАН писал о том, почему нельзя оставлять пни в земле. Как отмечалось в материале, они привлекают вредителей, становятся очагами распространения грибков и патогенов, которые могут перекинуться на здоровые растения или даже на фундамент дома.

Также сообщалось, как убрать пень без лопаты и техники. Как говорилось в статье, для этого достаточно найти дрель, компост и запастись терпением.

Вас также могут заинтересовать новости: