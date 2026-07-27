Samsung готовит крупнейшее обновление Galaxy за всю историю: что известно

Компания намерена перейти на стратегию "4+4", выпуская по четыре премиальных смартфона в первой и второй половине года.

Samsung готовит масштабное расширение своей флагманской серии в 2027 году. По данным отчета ETNews, корейский бренд намерен перейти на стратегию "4+4", выпуская по четыре премиальных смартфона в первой и второй половине года.

В начале 2027 года дебютирует линейке Galaxy S27, которая впервые будет состоять сразу из четырех моделей: Galaxy S27, Galaxy S27+, Galaxy S27 Ultra и совершенно нового Galaxy S27 Pro. Последний займет промежуточное место между Plus и Ultra и предложит часть функционала топовой модели.

Во второй половине года Samsung, как сообщается, выпустит еще четыре складных смартфона. Помимо Galaxy Z Flip9 и Galaxy Z Fold 9, компания готовит Galaxy Z Fold 9 Ultra, а также второе поколение своего смартфона с тройным сгибом – Galaxy Z TriFold 2.

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По информации СМИ, Galaxy TriFold 2 все же находится в разработке, несмотря на слухи о возможной отмене проекта. Более того, устройство должно выйти одновременно с линейкой Fold9, что говорит о намерении Samsung сделать трехскладной смартфон полноценной частью своего ассортимента, а не экспериментальной моделью.

Такая стратегия позволит Samsung проводить два крупных запуска флагманов ежегодно: зимой – классические смартфоны линейки Galaxy S, а летом – складные устройства. По мнению аналитиков, это позволит Samsung поддерживать высокий интерес к своим премиальным моделям на протяжении всего года.

Презентация линейки Galaxy S27 ожидается в январе 2027 года. Меж тем в сентябре должен выйти Galaxy S26 FE, который предложит флагманскую начинку по доступной цене.

Bloomberg пишет, что Apple представит сразу шесть новых iPhone в 2027 году. Ожидаются базовый iPhone 18, второе поколение тонкого Air и специальный iPhone к 20-летию бренда.

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