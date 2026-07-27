Штилерман объяснил, почему Украине нужно добить Wildberries и Ozon

Wildberries – крупнейший заемщик в России, и если мы его обанкротим, это неизбежно приведет к краху огромного количества банков, отметил эксперт.

Украине необходимо добить Wildberries и Ozon – это приведет к краху банковской системы России. Об этом заявил главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман в интервью Дмитрию Гордону.

"Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно нажали. Сейчас, когда бак бензина в Москве стоит в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях, для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Сейчас нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это приведёт к краху банковской системы, это одни из основных заёмщиков", – отметил он.

Штилерман подчеркнул, что Wildberries – крупнейший заемщик в России, и если мы его погубим, это неизбежно приведет к обвалу огромного количества банков.

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"Как минимум ВТБ сделал всю свою ставку на Wildberries. Они рассчитывали себе получить всю эту пятидесятимиллионную клиентскую базу Wildberries, и 60-миллионную, по-моему, базу Wildberries в качестве своих клиентов автоматически. У ВТБ и так были дела не очень, а сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй самый крупный банк в России. И это нужно продолжать", – сказал конструктор.

Кроме того, как пояснил Штилерман, это нарушение устоявшегося уклада жизни, обвал десятков тысяч предприятий, которые своими налогами содержат армию РФ и потакают имперским амбициям Москвы. Он подчеркнул, что Wildberries и Ozon, помимо таких значительных вещей в экономике России, играли основную роль в снабжении армии.

Удары по Wildberries – что известно

Как сообщал УНИАН, российская группа онлайн-ритейла Wildberries убеждала кремлевского диктатора Владимира Путина, что может быть чем-то большим, чем просто российским ответом Amazon. Она также "могла бы бросить вызов возглавляемой США платежной системе по всему миру".

Но после того, как за последнюю неделю украинские удары поразили пять складов компании, Wildberries вместо этого превратилась в ещё одно уязвимое место в военной экономике российского президента.

Эти атаки – часть новой украинской кампании, которая во многом использует отечественные достижения в области технологий дальнобойных дронов, чтобы донести последствия путинского вторжения, продолжающегося уже пятый год, до домов обычных россиян.

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