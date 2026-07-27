Ирина Погорелая

Там считают, что украинский президент не должен вмешиваться в планы Кремля и уж тем более комментировать их.

В Кремле отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия пополнится новыми военными из КНДР для участия в войне в Украине.

Отреагировал на слова Зеленского пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Не считаю необходимым это комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах", - сказал он.

Видео дня

Заявление Зеленского о солдатах из КНДР

25 июдя Зленский сообщил, что Россия хочет получить еще 30 тыс. военнослужащих из Северной Кореи и уже приступила к подготовке к их приему.

"Россия хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи: уже с июня в Воронежской области готовятся к их приему. Также Северная Корея готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет", – озвучил детали президент.

Солдаты КНДР на войне против Украины

Северная Корея стала первым государством, которое открыто направило своих военных на войну против Украины.

По данным украинской, южнокорейской и западной разведок, первые подразделения северокорейских военных прибыли в Россию осенью 2024 года и были развернуты в Курской области.

По информации разведки Южной Кореи, в общей сложности на стороне РФ воевали около 15 тыс. военнослужащих КНДР. По состоянию на весну 2025 года потери северокорейского контингента оценивались примерно в 4700 человек, из которых около 600 были убиты.

Вас также могут заинтересовать новости: