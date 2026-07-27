В Австрии планируют реформировать службу в армии на фоне войны в Украине

Правительство Австрии планирует перейти на модель военной службы по принципу резервистов.

Коалиционное правительство Австрии планирует продлить срок военной службы с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к ситуации с безопасностью, изменившейся в результате войны в Украине, сообщает Reuters.

Вооруженные силы Австрии на протяжении десятилетий выполняли преимущественно функции гражданской защиты, оказывая помощь службам экстренной помощи во время стихийных бедствий, таких как наводнения и лесные пожары, или осуществляя пограничное патрулирование с целью перехвата нелегальных иммигрантов, а не для сдерживания наступления иностранных войск.

Издание сообщило, что на протяжении многих лет Австрия пытается укрепить и лучше оснастить свои вооруженные силы, о которых власти уже давно заявляют, что они не смогут защитить родину от серьезного нападения со стороны иностранного государства.

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"Ситуация с безопасностью кардинально изменилась за последние годы, месяцы и недели. Мечта о длительном мире в Европе окончательно разбилась, по крайней мере, с началом российской агрессии против Украины", – заявил канцлер Кристиан Штокер на пресс-конференции в военных казармах недалеко от Зальцбурга.

Он также отметил, что появились новые угрозы, в частности гибридные атаки и кибервойна.

"Эти события ясно показывают, что Австрия должна в большей степени взять на себя ответственность за обеспечение собственной самодостаточности и защиту населения", – подчеркнул Штокер.

Издание напомнило, что Австрия окружена восемью странами, из которых все, кроме двух – западных соседей Швейцарии и Лихтенштейна – входят в состав Организации Североатлантического договора. На севере она граничит с Германией и Чехией, на юге – с Италией и Словенией, а на востоке – со Словакией и Венгрией.

В статье говорится, что в настоящее время юноши и мужчины в Австрии, как правило, примерно в возрасте 18 лет, имеют возможность выбрать между военной службой и девятимесячной гражданской альтернативой, в рамках которой они обычно работают в таких учреждениях, как служба скорой помощи или дом престарелых.

"Правительство заявило, что планирует предоставить возможность добровольно продлить так называемую гражданскую службу на два месяца", – отмечает издание.

Кроме того, планируется перейти на модель военной службы по принципу резервистов, при которой призывники должны проходить повторные учения в течение 10 лет после первой службы.

Издание сообщило, что для того, чтобы сделать военную службу более привлекательной, предусмотрены такие льготы, как дополнительные выходные и почти удвоение заработной платы до 1 000 евро ($1 140) в месяц.

Однако, как отмечается в публикации, для внедрения этих изменений необходимо принять соответствующий закон двумя третями голосов в парламенте, для чего правительству нужна поддержка оппозиционной партии "Зеленые" или ультраправой "Партии свободы". Переговоры по этому поводу ещё не начались.

Изменения в военной службе в других странах Европы

Ранее УНИАН сообщал, что власти Сербии объявили о планах возобновить обязательную военную службу для мужчин в возрасте до 30 лет, продолжительность которой, как ожидается, составит 75 дней. Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна введет "очень короткий" срок обязательной военной службы с марта 2027 года. Он отметил, что этому шагу будут предшествовать необходимые процедуры. Примечательно, что Сербия официально перешла на профессиональную армию 1 января 2011 года.

Также мы писали, что, по данным DW, введение обязательных анкет и медицинских осмотров с 2026 года вызвало волну протестов в Германии. Молодежь массово выбирает путь "отказов", в то время как армии катастрофически не хватает людей. Отмечается, что ситуация обострилась из-за обсуждения возможного нападения России на территорию НАТО. Это заставило многих юношей искать способы легально уклониться от службы. Молодые мужчины, родившиеся с 2008 года, теперь обязаны проходить медицинский осмотр у военного врача. Для женщин эти процедуры остаются добровольными.

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