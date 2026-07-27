Над Польшей запустят огромные воздушные шары: военные обратились к местным жителям

Воздушные шары будут оснащены специальным оборудованием, которое позволит проверить новые решения в области разведки и военной связи.

Над Польшей к концу июля запустят американские стратосферные воздушные шары. Они взлетят из Повидза и должны добраться до полигона в Устке, где будут использоваться для испытаний современных систем разведки и связи, пишет Forsal.pl.

Отмечается, что американские вооружённые силы проведут в Польше испытания с использованием стратосферных аэростатов типа Micro-HAB. Полеты будут проходить на высоте от 18 до 21 км.

В США заявили, что учения запланированы в сотрудничестве с польскими властями, а аэростаты будут двигаться исключительно в выделенном и контролируемом воздушном пространстве. Также американская сторона заверила граждан Польши в том, что этот эксперимент не будет представлять угрозы для населения.

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В издании отметили, что воздушные шары будут оснащены специальным оборудованием, которое позволит проверить новые решения в области разведки и военной связи. Данные, собранные во время полетов, должны помочь в оценке пригодности платформ такого типа для использования в будущих операциях.

"Благодаря экспериментам с платформами типа Micro-HAB вооружённые силы США постоянно повышают ситуационную осведомлённость, оперативную гибкость, а также оптимизируют процесс принятия решений на восточном фланге НАТО", - рассказал журналистам капитан Виктория Дж. Коннелл из американского Многодоменного командования в Европе.

Военные не исключают, что во время испытаний могут возникнуть непредвиденные ситуации. По этой причине Оперативное командование польских Вооруженных сил выпустило уведомление для жителей, проживающих вблизи планируемого маршрута полета.

"В случае обнаружения элементов, которые могут происходить от стратосферного микробалона, просим не прикасаться к ним и не предпринимать попыток самостоятельно их изъять. О находке необходимо немедленно сообщить в соответствующие службы", - говорится в сообщении.

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