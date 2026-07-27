Румыния высылает российского дипломата после инцидентов с дронами

Российскому дипломату были представлены фрагменты дрона, уничтоженного на территории Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла после нарушений воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом говорится в заявлении МИД Румынии.

"Посол РФ в Бухаресте был вызван в понедельник, 27 июля 2026 года, в Министерство иностранных дел. Этот шаг стал решительной реакцией на неоднократные нарушения воздушного пространства Румынии в период с 24 по 26 июля 2026 года, в ходе которых румынская армия сбила три беспилотника, несанкционированно проникших на территорию страны", - заявили в МИД Румынии.

В ведомстве добавили, что российскому дипломату были представлены фрагменты дрона, уничтоженного на территории Румынии, компоненты которого, как официально подтвердила прокуратура в ходе расследования, имели российское происхождение.

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"В ходе встречи румынская сторона выразила решительный протест против этих незаконных и безответственных действий и четко определила, на кого ложится ответственность", - подчеркнули в МИД Румынии.

Кроме того, российскому послу вручили вербальную ноту, в которой МИД Румынии сообщило о признании неприемлемым одного из членов миссии РФ в Бухаресте с обязательным покиданием территории Румынии в течение пяти дней. Также МИД Румынии вызвало в Бухарест для консультаций посла Румынии в РФ.

Румыния потратила сотни тысяч евро на каждый сбитый российский дрон

Ранее в Digi24 сообщили, что румынская армия потратила примерно 1,5 миллиона евро за три дня на уничтожение трех дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

Для перехвата целей использовались ракеты AIM-9X – каждая из которых стоит около 400 тысяч долларов. На уничтожение трех дронов военные израсходовали три таких ракеты, поэтому общая стоимость самих боеприпасов составила более 1,2 миллиона долларов. В итоговую сумму также входят расходы на полеты истребителей и их техническое обслуживание.

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