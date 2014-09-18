Обама осудил «российскую агрессию» и похвалил Порошенко за лидерство

Об этом он заявил во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко, который с визитом находится в США, передает Радио Свобода.

Обама похвалил Порошенко за лидерство, отметив, что это было «критично в очень тяжелое для украинской истории время».

По словам Барака Обамы, США будут и в дальнейшем помогать Украине в поисках дипломатического решения кризиса, с которым она столкнулась.

Петр Порошенко, в свою очередь, поблагодарил США за «чрезвычайно мощную» поддержку Украины.

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Украинский президент отметил, что они с президентом США обсудили вопросы энергетики. Порошенко сообщил, что на следующей неделе команда американских специалистов прибудет в Украину, чтобы ознакомиться с энергетической ситуацией и потребностями подготовки к отопительному периоду.

18 сентября Петр Порошенко находится с визитом в США. Кроме выступления в американском Конгрессе он встретился с президентом США Бараком Обамой.