В США испытают самый большой электрический самолет в мире

Речь идёт о прототипе 30-местного гибридно-электрического регионального самолёта ES-30.

Компания Heart Aerospace получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на лётные испытания демонстратора технологий под названием X1. Это означает, что первый полет самолета может состояться уже в ближайшие недели, сообщает официальный сайт Heart Aerospace.

Речь идет о демонстраторе 30-местного гибридно-электрического регионального самолета ES-30. С размахом крыла 32 м и максимальной взлетной массой более 11 тонн X1 станет самым большим электрическим самолетом, который когда-либо поднимался в воздух.

Впереди у Heart Aerospace предстоит много месяцев испытаний, результаты которых станут основой для сертификации серийного самолета.

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Heart Aerospace – справка

История молодой компании Heart Aerospace оказалась насыщенной. Хотя прототип летательного аппарата был построен в Швеции, в 2025 году компания закрыла свой европейский офис и переехала в США. В Heart Aerospace объяснили это стремлением быть ближе к инвесторам и поставщикам авиационной отрасли.

Сегодня авиакомпании United Airlines и Air Canada уже оформили предварительные заказы на региональный гибридно-электрический самолет ES-30. Он рассчитан на перевозку 30 пассажиров. Самолет имеет дальность полета до 200 км только на электротяге и до 800 км в гибридном режиме.

Предполагается, что главными преимуществами ES-30 станут практически нулевые выбросы вредных веществ, очень низкий уровень шума и общая экономичность.

Инновационные самолеты – другие новости

Сегодня Соединенные Штаты – это мировой центр инновационного самолетостроения.

Один из самых революционных пассажирских самолетов сегодня разрабатывает американская компания JetZero. Компания уже приступила к строительству завода, где будет собираться модель Z4, которая будет отличаться впечатляющей экономичностью.

А ещё ранее американская компания Boom Technology сообщила о строительстве завода, на котором будет производиться инновационный сверхзвуковой пассажирский самолет Overture.

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