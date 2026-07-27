Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 28 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,07 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 28 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,07 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,85/44,90 грн/долл., а к евро – 51,05/51,09 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 июля вырос на 4 копейки и составил 45,08 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,58 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 1 копейку и составил 51,39 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,74 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,99 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 51,50 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,39 гривни, а евро – по курсу 50,50 гривни за единицу иностранной валюты.

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