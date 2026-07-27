28 июля в Украину придут дожди и похолодание (карта)

Только на западе будет сухо, а на восток осадки доберутся ближе к ночи.

28 июля по Украине пройдут дожди, грозы, местами - ливни. Осадки в течение суток будут продвигаться запада на восток, неся за собою небольшое похолодание. Температура в большинстве областей снизится до +19°...+24°, только на юге и востоке будет на несколько градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +23°, дождь.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +13°, днем +23°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Тернополе 28 июля ночью +14°, днем +22°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +14°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем будет +25°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Виннице завтра будет +16°...+22°, переменная облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью +16°, днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+22°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +20°, днем +24°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +23°, переменная облачность, дождь.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь.

В Одессе 28 июля - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +26°, дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +21°, днем +27°, дождь.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +26°, переменная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +17°...+28°, возможен дождь.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +28°.

Какой праздник 28 июля, приметы погоды

28 июля - равноапостольного князя Владимира. По приметам, если липа уже начала желтеть, то осень будет ранней.

Вас также могут заинтересовать новости: