'Имеем все возможности': соучредитель Fire Point назвал единственное условие завершения войны

По его словам, пока мы не решим вопрос развала Российской империи, у нас будет 3000 км границы с враждебными государствами.

Крым должен вернуться в Украину, война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 1991 года.

Об этом заявил главный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман в интервью Дмитрию Гордону.

"Поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы девяносто первого года", – сказал Штилерман.

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Он подчеркнул, что нельзя соглашаться ни с какой оккупацией.

"И до тех пор, пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-нибудь 500-километровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится, мы превратимся в страну, под боком у которой живёт просто агрессивный сосед, и нам нужно будет тратить огромные деньги на противостояние этому соседу, плюс ещё нависающая сверху Беларусь. 3000 км границы с враждебными государствами. Это всегда будет мешать инвестиционной привлекательности Украины", – пояснил он.

Штилерман добавил, что у нас сейчас есть все возможности, чтобы эти вопросы решить.

Когда будут удары по Москве украинской баллистикой

Как сообщал УНИАН, Штилерман анонсировал, что осенью этого года будут удары по Москве баллистическими ракетами украинского производства.

Он подчеркнул, что военные будут определять, куда, но, по его мнению, "конечно же, это будут какие-то значимые цели уже сразу".

В то же время Штилерман не уточнил, в каком именно месяце возможны эти удары.

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